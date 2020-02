Se lleva a cabo por estos días en Colombia una convocatoria pública para proveer un número importante de empleos de carrera administrativa. Estoy hablando de auxiliares administrativos, profesionales de carrera, aseadores, vigilantes y conductores. Es decir, todos aquellos que sirven de soporte y apoyo a la gestión pública en los diferentes sectores misionales. Según la legislación colombiana, estos cargos deben ser provistos mediante un concurso de méritos. Pero hace más de una década que se vienen designando funcionarios en calidad de provisionales, ya que no hay lista de elegibles. Al no existir reservas del concurso anterior, la ley define que deben cubrirse las vacantes que se generen con nombramientos provisionales de personas que cumplan todos los requisitos académicos y de experiencia laboral. Actualmente dichos cargos vienen siendo ocupados por funcionarios que han prestado el servicio por más de diez años, por lo que aspiran a defender su continuidad y quedar vinculados en condición de propiedad. ¿Pero qué ha sucedido?

En nombre de la meritocracia y haciendo alarde del “mal entendido” derecho a la igualdad, estos empleados tienen que presentarse sin ventaja alguna, pues el tiempo que llevan ahí y la calidad de sus desempeños no les otorga ningún elemento de favorabilidad. Pero esto no es lo más grave. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), entidad encargada por el Estado para ejecutar los procedimientos de los empleos de carrera en el país, le entrega a una universidad con aval de idoneidad la función de llevar a cabo la determinante prueba de aptitud y conocimientos. Estos académicos con poder omnímodo e inmunidad incuestionable realizan la prueba que no otorga ponderación: quienes aprueban, continúan; quienes no, son desvinculados del proceso. Y además, con unos cuestionamientos terribles.

A manera de muestra y para que usted, amigo lector, se forme una idea, he querido presentar dos preguntas de la referida prueba. Primera: "Usted tiene a cargo la digitación de información muy delicada y de volumen importante. Llega el día de salir a su periodo de vacaciones y aún no ha terminado la tarea. Indique, de las siguientes opciones, lo que usted haría: a) Acordar con su jefe la modificación de su periodo vacacional, b) Irse a vacaciones y entregar informe parcial dejando pendientes, c) Solicita que esta tarea sea asignada a un compañero". Respuesta correcta: “b”. Segunda: "En su área de trabajo usted maneja información delicada de menores de edad. Usted debe: a) Organizarla y mantenerla bajo custodia de acuerdo con las normas de la entidad, b) Entregarla a familiares cuando la requieran para algún trámite, c) Archivarla y mantenerla en su puesto bajo llave solo para su acceso". Respuesta correcta “a” (No obstante, la califican mala y no justifican la causa).

Fueron tantas las reclamaciones que la propia universidad debió citar masivamente a los reclamantes a explicar una a una la solución del cuestionario, quienes salieron de allí más sorprendidos aún al ver lo inverosímil de muchas respuestas. No comprendían por qué, a pesar de señalar la respuesta “supuestamente correcta”, no se les otorgó el puntaje de acierto. Ni la misma universidad pudo explicar.

Hablo en nombre de miles y miles de afectados, muchos de ellos excelentes funcionarios que por varios años han demostrado sus competencias técnicas, sus enormes cualidades humanas y su profundo sentido de responsabilidad de lo público. Lamentablemente hoy de nada vale su evidenciado talento, sencillamente porque en “nombre de la meritocracia” salen del servicio público porque fueron descalificados por una prueba impertinente y relativa, que poco o nada mide las competencias del perfil laboral requerido. Llamo la atención del Congreso de Colombia para que en un ejercicio de control político revise la efectividad de la CNSC, porque en nombre de la democracia, del derecho a la igualdad y de la transparencia no se puede legitimar la masacre laboral que vivirá el país en los próximos días, máxime cuando muchos son excelentes funcionarios que no tendrán una opción diferente a robustecer las filas del desempleo.