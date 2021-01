Con rostro de maestros

Luego de un extraño receso, regresa el año escolar y con él un manojo de incertidumbres que presagian que este será otro año de complejidades iguales o más severas que las del anterior. Prueba de ello es la gran discusión que se da hoy en todo el territorio nacional acerca de la posibilidad de activar el regreso a la escuela sobre el modelo de alternancia que ha definido el Ministerio de Educacion Nacional: polémicas, discusiones, argumentos en uno y otro sentido, oposición radical de Fecode, y en el medio, los estudiantes y los padres de familia en una total desorientación.

Quiero compartir lo que pienso no solo como padre de familia, sino también como rector y maestro que lleva incrustada entre la piel y el alma una inagotable pasión por la escuela. Empiezo por señalar que, según el Ministerio, las entidades territoriales deberán evaluar y certificar la viabilidad del retorno luego de revisar el comportamiento de tres variables: los índices de ocupación de las UCI, los niveles de contagio y la densidad poblacional.

En un municipio, estas variables tienen un comportamiento similar en todos sus colegios. Esto significa que, en primera instancia, las autoridades municipales o departamentales son, según el caso, las que posibilitan o niegan el retorno escolar. Si lo autorizan, los gobiernos escolares, a través de sus consejos directivos, evaluarán las condiciones particulares de la institución, tales como: equipamiento, logística de seguridad, condiciones de salubridad, dotaciones de bioseguridad, preexistencias de los docentes, y ejerciendo la autonomía consagrada en la Ley 115 de 1994, tomarán una decisión específica y particular para la institución educativa; pero si la entidad territorial no viabiliza el retorno, el consejo directivo y los órganos del gobierno escolar no tendrán posibilidad de actuación alguna, y creo que es el procedimiento más conveniente para asumir las responsabilidades públicas frente a una decisión tan compleja.

Más allá de estos protocolos, hoy quiero invitar a los maestros, directivos y empleados de la educación a ir más allá de los lineamientos técnicos. Sea de manera presencial, virtual o en alternancia, la labor educativa trasciende cuando nuestra tarea docente la hacemos de cara a nuestros estudiantes, quienes sin vacilación alguna reconocen el rostro de un maestro. En el año 2003 el país discutía la conveniencia o no del Decreto 230, mismo que implantó la promoción automática; para entonces se dieron cualquier cantidad de foros, seminarios, talleres, tertulias, investigaciones, tesis, en fin, los más refinados académicos tomaron la palabra en este espinoso tema.

Recuerdo que le preguntaron a doña Teresa, una sencilla y humilde profesora de primaria de un pueblo abandonado de Colombia, qué pensaba sobre dicho decreto y cuál sería su afectación en la calidad de la educación. Dijo con sabiduría infinita: “A mí no me preocupan los decretos ni las resoluciones, a mí me preocupa cuando no sea capaz de mirar a mis alumnos con pasión de maestra, mientras así lo haga no importa el número del decreto o si lo han cambiado; yo seguiré haciendo lo que como maestra me dicta el corazón. ¿Y saben qué es? Atenderlos con amor, compromiso y vocación; un maestro, no un profesor, que así actué, jamás estará equivocado”.

Creo que esta respuesta nos viene muy bien para estos tiempos. Si como verdaderos maestros nos ponemos de cara a nuestros estudiantes y a sus necesidades, lograremos marcar sus almas y sus corazones para siempre; es la gran oportunidad de escribir memorables notas en la bitácora de sus vidas, poco o nada importa en la vida de un ser humano si la gran lección de su maestro estaba o no en los lineamientos curriculares o bajo qué norma se determinó. Lo que importa y trasciende en la vida de nuestros estudiantes es que la escuela y su maestro sean compañeros en el viaje de la vida. Y cuánto más si este se da en condiciones de adversidad y turbulencia.

¡Maestros: bienvenidos al vuelo 2021!