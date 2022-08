En memoria a su cumpleaños número 79

Orlando Cadavid Correa (Q.E.P.D.), será recordado por su inteligencia y majestuosa forma de pensar, hablar y escribir; pero no por el gusto a celebraciones. Algo tenía en particular era que en vida nunca le gustaron las congratulaciones, que nadie lo felicitara el día de su cumpleaños como tampoco prestó atención por los cumpleaños de los demás. Los agasajos y reuniones sociales nunca fueron de su agrado. Era alérgico a las fiestas, eventos y festejos, especialmente a asistir a matrimonios. Pero a lo que más le huía era a ir a hospitales y a acontecimientos fúnebres.

Su vida solitaria se tornaba a la calma, la paz, la tranquilidad, disfrutó de su tiempo al máximo en su extraordinaria biblioteca la cual fue durante tantos años una fuente de inspiración para muchas de sus columnas dominicales y en su sala de música donde fue tan feliz y plació de la vida hasta su último día.

Este 14 de agosto de 2022 sería su cumpleaños número 79, las personas que quisimos, admiramos y recordamos a ese gran ser humano conmemoraremos por siempre este día, Orlando nos dejó un legado hermoso de humildad y grandes enseñanzas que estarán en nuestros corazones; como recordar que todos somos iguales y que no hay nada más sagrado que el amor por la madre, los hijos y los nietos.

Cómo si hubiese presentido que le quedaba aquí en la tierra poco tiempo, ocho días antes de su fallecimiento, creó su última columna publicada el 19 de junio de 2022 en el portal de EJE 21, en el Periódico La Patria, de Manizales y en la revista El Muro del Patán del municipio de Bello, Antioquia; llamada “Manizales del ayer, para nunca olvidar”; donde de una forma espléndida como siempre lo hacía fue plasmando uno a uno los lugares que visitó y que hicieron historia en su vida y en la que de una grafía especial encabezó con estas palabras: “Antioqueño de nacimiento y manizaleño por elección y por adopción, siempre he creído que la patria chica está donde uno se forma, se hace persona y encuentra el abrigo, el pan, el vino, el amor y los amigos.

Me encantaría reencarnar como un modesto muchacho manizaleño nacido en la Quiebra del Guayabo o en Milancito. Y llevo a mi Manizales en el alma.” Lo que es la vida, y ahora es la misma Manizales a la que añoró volver, la que recibió sus cenizas.

Como decían dos grandes pensadores acerca de la muerte: Leonardo Da Vinci; “Duerme con el pensamiento de la muerte y levántate con el pensamiento de que la vida es corta”. Y Antonio Machado; “La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros no somos”.

Orlando Cadavid Correa, descansa en paz, quedarán por siempre en nuestra mente y corazón tus sabias columnas.