No sé si te parezcan inconvenientes algunas de las apreciaciones que de tarde en vez se me antojan y a través de las cuales pretendo analizar las dificultades por las que puede estar atravesando la fiesta y sus posibles soluciones. Considero que el tema de los altos costos que conlleva montar un espectáculo, que de rebote le caen a la afición reflejados en los elevados precios que hoy tiene que pagar el aficionado para asistir a la corrida, es una de las causas del paulatino alejamiento del público de los cosos taurinos. No es falta de afición, ni que las manifestaciones de los enemigos de la fiesta hayan calado en la gente, ni que los taurinos sientan que es políticamente incorrecto serlo; el asunto es, como se dice coloquialmente, “de plata”.

Se me antoja pensar que los enemigos de la fiesta se han dado cuenta que su lucha legal no rinde los frutos que pretenden y que sus manifestaciones de violencia, física y verbal solo han conducido a hacerse a un mal ambiente ante el conglomerado social que hoy repudia cualquier manifestación agresiva, discriminatoria o arrebatada. Al entender este fenómeno buscaron un camino, que aunque inviable jurídicamente en Colombia, si pudiese haber sido aplicado con seguridad hubiese resultado por demás dañino para la salud de la fiesta y es el de tratar, por todos los medios a su alcance, de generar la imposibilidad de lograr rentabilidad económica en la actividad empresarial taurina. E infortunadamente pareciera que estos enemigos de la Fiesta estuviesen de acuerdo con las figuras y sus apoderados en que hay que encarecer el espectáculo, pues los exorbitantes honorarios que cobran y sobre los cuales hay que tributar un cincuenta y uno por ciento, así lo indican.

La estrategia que han pretendido usar es la de intervenir ante las autoridades tanto locales como nacionales para que no solo los “pisos de plaza” sino todos los demás costos, básicamente los que pueden ser regulados oficialmente, lleguen a unas cifras que no hagan atractivo para nadie montar una corrida, aunando esto a que se cree una cascada tributaria que recaiga sobre los mismos empresarios y demás actores de la fiesta que poco a poco desestimule ser parte de la familia taurina. Adicionalmente, estas circunstancias, per se, van creando en los jóvenes la idea de que se hace necesario dedicarse a profesiones diferentes, en las cuales se vislumbre futuro más claro y promisorio.

Por lo tanto, y en mi muy personal opinión, así como considero que si algunos de nuestros sectarios, intolerantes, intemporales y soberbios caudillos políticos y sus fanáticos simpatizantes, representantes tanto de la derecha como del populismo que se atreven a llamar izquierda, y que no son otra cosa que nefastos profetas del extremismo en Colombia, se retiraran de la política activa y se fueran de una vez por todas a disfrutar de sus ocultas y silenciadas fortunas, le harían tanto bien al país como el que le harían a la fiesta las figuras y sus apoderados si rebajasen sus astronómicos honorarios para poder abaratar el espectáculo, y de no hacerlo también resultaría recomendable que partiesen a algún lugar alejado del mundo del toro a disfrutar de sus, esas sí, bien habidas fortunas.

Si no logramos que surja una nueva realidad, tanto Colombia como la fiesta, están en riesgo de llegar a convertirse en proyectos inviables. Recibe un abrazo de tu amigo El Fraile.

Añadido: Es triste ver como en este país, por falta de previsión, siempre dejan llegar los asuntos inconvenientes a puntos donde las soluciones son tan complejas que se convierten en actos inoperantes. El desgreño y el poco respeto que por el pueblo tienen los dirigentes los llevan siempre a no tomar medidas oportunamente y a esperar que los problemas los desborden.