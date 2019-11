Es agradable de vez en cuando recordar cómo funcionaban las cosas cuando en Colombia era “políticamente correcto” tanto ser aficionado a los toros como acudir a las distintas plaza del país, actividad que posibilitaba no solo el encuentro con viejos camaradas, todos picados por el mismo “gusanillo”, sino el enriquecimiento del núcleo de amistades integrando a él gentes cuya sensibilidad frente a las manifestaciones artísticas resultaba análoga y con quienes se terminaba participando en amables tenidas en las que se intercambiaban ideas, conceptos, recuerdos y una que otra conseja, personas que hasta ese momento no habían engrosado aún la turba de aficionados vergonzantes.

Hoy se me antoja pensar que muchos de los que por rubor o por conveniencia, no por convicción, se han autoproclamado como enemigos de la fiesta y que en su momento llegaron a compartir las mieles que degustan los cofrades que profesan esta afición, aún la conservan, pero que por el oportunismo con que obran más les conviene mantenerla hibernado por si acaso hay que “voltearse”. Ya se verá como cuando las circunstancias cambien y ellos, como dignos miembros de la familia de los “Chamaeleonidae” o camaleones lo realicen, será entonces cuando “recordarán” el punto de partida de sus gustos y como MacArthur en Filipinas “volverán”. No olvides mi querido Juan José que las realidades del mundo son cíclicas, se van y vuelven como la marea y que llegado el momento de la pleamar el espectáculo taurino resurgirá con más fuerza, vitalidad y empuje que el que tenía en la época de los recuerdos que hoy traigo a colación.

Ya entrando en materia me viene a la memoria como antes, no hace mucho tiempo, las ganaderías, para efectos de garantizar la calidad de sus productos, estaban catalogadas en dos grupos a saber: Grupo A y Grupo B, dependiendo de varios factores. Toda explotación ganadera de casta iniciaba su vida en el grupo inferior y en él se mantenía hasta tanto hubiese cumplido con algunos requisitos, entre ellos el de haber lidiado cierto número de novilladas sin picadores y otro tanto picadas, tres de ellas en plazas de primera. Una vez cumplidos estos requerimientos le era permitido presentarse en corridas de toros en plazas de primera categoría.

Hoy en día esto ya no aplica y la mayoría de las ganaderías que vemos anunciadas en las ferias y temporadas colombianas, con excepción de las tradicionales, iniciaron su periplo sin tener que pasar por el tamiz de lidiar novilladas, llegando directamente a anunciarse en corridas de postín sin en muchos casos haber lidiado los novillos suficientes para ver en realidad como iba a resultar el comportamiento de sus productos, porque una cosa es cómo salen los de las ganaderías de donde proceden y otra muy diferente es cómo se adaptan al nuevo medio al que llegan, a las nuevas alturas, a las diferentes pasturas y a los particulares sistemas de manejo.

¿Será bueno o malo que esos filtros hayan desaparecido? No me aventuro a dar una opinión. Mejor será que los aficionados califiquen y saquen sus propias conclusiones. Recibe un abrazo de tu amigo. El Fraile

Añadido: Da tristeza ver como los dirigentes de las extremas, tanto de la derecha recalcitrante como del populismo anárquico lo único que buscan es lograr satisfacer sus personales propósitos, bien sea de venganza, generada por el resentimiento social de los unos o de poder desmesurado para implantar un capitalismo caníbal de los otros, sin realmente importarles el futuro del país y el bienestar de sus gentes; y lo más doloroso de todo es ver como muchos sectores, generalmente los más necesitados y menos educados les sirven de idiotas útiles para cumplir sus intenciones, que de patrióticas no tienen nada y de irracionales tienen todo.