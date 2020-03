Intermedio

Hoy me veo conminado a darle un descanso al tema taurino pues cuando llega el momento en que la realidad nacional nos agobia se hace imposible no “esputar” frustraciones, molestias y disgustos y es por eso que, “iluminado” por la lírica de la canción “Blowing in the wind”, obra de quien por muchos años me he dado en llamar Le Maitre, produje la serie de preguntas que a continuación relaciono con la esperanza que las posibles respuestas que a ellas se les den “no se las lleve el viento” como predice en su canto este personaje quien, como anécdota te cuento, para hacerle honor a su inveterada irreverencia resolvió no darse por enterado oportunamente de que la cuestionada Real Academia Sueca de la Ciencia le había otorgado el Nobel de Literatura y casi no logran concretar su presencia en Suecia para entregarle el diploma y la medalla que lo acreditaban como ganador. Se me ocurrió que aparte de las buenas preguntas que Dylan planteaba había muchas otras que podíamos hacernos según el rincón geográfico que ocupáramos en el globo terráqueo y la realidad política y social que estuviésemos viviendo. Y de allí nació esta, por demás, inquisitoria misiva.

¿Cuántas muertes violentas más debe haber en el país para que nos demos cuenta que demasiada gente ha muerto? - ¿Cuántos conductores borrachos más deben ser multados en las vías para que entendamos que los carros y las motos son armas letales? - ¿Cuántas hectáreas más de drogas ilícitas deben sembrar para que caigamos en cuenta que esa actividad solo genera muerte, miseria y destrucción? - ¿Cuántos perros y gatos hay que adoptar para que acepten que primero se deben rescatar seres humanos, niños, de la miseria, de la soledad y del abandono? - ¿Cuántas veces más deben volar “el tubo” para que realicen que los daños que esto produce son irreversibles y a nada conducen? - ¿Cuántos atentados terroristas más debe soportar el país para que sus autores se den cuenta que aparte de rencor, dolor y miseria humana no producen ningún efecto político? - ¿Cuántos robos más al erario público debe soportar la sociedad para que nos convenzamos que ya han sido demasiados? - ¿Cuántas toneladas más de basura deben arrojar a ríos y mares para que se enteren que están negándole un futuro a la humanidad? - ¿Cuándo tiempo tendremos que seguir pagando servicios e intereses leoninos a banqueros alcabaleros para que el Estado los obligue a parar estos abusos? - ¿Cuántas pifias más de las altas cortes creando derechos y no estudiando los existentes debemos soportar para que acepten que esa práctica es nociva para la estabilidad jurídica de la nación? - ¿Cuánto más dinero tienen que recibir los cafeteros en forma de subsidios oficiales para que los responsables de estos regalos entiendan que se comete una injusticia con los demás gremios del agro? - ¿Cuántas miles de noticias más, contentivas de macabros robos, hurtos, asesinatos, secuestros, desplazamientos etc. debemos soportar para que las autoridades empiecen a combatir con efectividad el delito? - ¿Cuántos cientos de congresistas iletrados más debemos elegir para que se convierta en una exigencia el haber cursado exitosamente por lo menos un pregrado universitario para poder pertenecer a un cuerpo colegiado de primer nivel?- ¿Cuántas historias chinas más debemos oír de nuestros gobernantes para darnos cuenta que no siempre son sinceros? ¿Cuántas preguntas más debemos dejar entre el tintero para que no se haga necesario seguir preguntándonos siempre lo mismo?

Añadido. La única manera efectiva de frenar la expansión del Covid-19 en nuestra ciudad es tomar conciencia plena del hecho que la solución no está en manos del Estado, ni de las autoridades sanitarias, ni de nadie distinto a nosotros mismos. Obediencia, disciplina, orden, conciencia social y serenidad de parte de todos los ciudadanos son las únicas armas que pueden derrotar el virus.