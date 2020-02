Desconcierto

Francamente desconcertante la oferta que según la prensa local hizo el alcalde de Manizales a un grupo de “animalistas” en el sentido que antes de terminar su mandato se ocuparía de acabar con las corridas de toros en su ciudad.

Y digo que desconciertan estas recientes declaraciones por varias razones, entre ellas porque por un lado tanto durante su campaña, como una vez ya elegido, el doctor Marín manifestó en diversos escenarios y en más de una ocasión, que aún cuando no era partidario del espectáculo taurino respetaría tanto esta actividad como a los ciudadanos que en el núcleo urbano que regenta participan mayoritariamente de esta afición. Y por otro lado porque resulta preocupante la “modita” en que están entrando muchos de nuestros gobernantes de ejercer sus cargos y funciones en beneficio de sus ideas y en favor de sus personales gustos, aficiones y posturas, vale decir pensando que los acude el derecho a imponer sus amores y desamores sobre asuntos de Estado, olvidando que son la autoridad que dirige una unidad política y cuya tarea es la de administrar, controlar y velar por el bienestar y la buena y armónica marcha de la totalidad de esa unidad o comunidad y no solo por la de una parte de ella.

Si la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como en forma brillante lo definió Lincoln en su famoso discurso de Gettysburg, muy claro queda que este es para todos, para el conjunto total del conglomerado social, no para parte de él, pues cuando se gobierna únicamente para un sector del colectivo, desconociendo a aquellos que piensan diferente, que sienten distinto o que tienen otros intereses y profesan diversos cultos, aficiones o gustos, siempre y cuando estos sean legítimos y legales claro está, a ese tipo de gobierno y de gobernantes, repito, se les da otro nombre que no es propiamente el de demócratas.

Dentro de mi turbación me he preguntado sin hallar respuesta: ¿dónde quedaron las tan cacareadas ofertas que hizo en campaña el actual burgomaestre de un gobierno incluyente que respetaría las diferencias de todo orden, de una administración compresiva, tolerante y respetuosa con la divergencia y con la diversidad y demás frases preñadas de modernidad y esperanza, todas ellas amables y convincentes, dirigidas esas sí a la totalidad del conglomerado social que en su momento se constituía en su sendero hacia la alcaldía y a no a un solo sector del mismo? Ojalá no hayan caído en el mismo cesto a donde fueron a parar, si son veraces las declaraciones que arriba cito, las promesas de respeto por el colectivo taurino de la ciudad.

Yo creo que los aficionados a la Fiesta Brava están a mora de salir a defender públicamente esta actividad, que en Colombia es válida, legal, tradicional y respetable, frente a quienes la combaten. No más silencios cómplices, no más comprensión de parte de la afición buscando con ello combatir gallardamente una infame incomprensión. La tauromaquia en Colombia cuenta con el respaldo de la ley y en Manizales con el apoyo ciudadano que no solo aprecia “Los Toros” sino que a través de ellos ayuda económicamente al Hospitalito Infantil que tanto lo necesita.

Es triste ver como en general la clase política colombiana se especializa en no honrar sus ofertas de campaña. Es, parece, una epidemia que por falta de un castigo moral de parte de la sociedad se seguirá dando hasta que, como el cántaro “de tanto ir a la fuente al final se rompe” y ahí sí va a ser la de Troya. Recibe un abrazo de tu amigo el Fraile.

Añadido: Esperemos que la esperanza de cambio que en el manejo de la cosa pública produjo la reciente elección de personas alejadas de la contaminación política tradicional para los cargos de mayor responsabilidad de la ciudad y del departamento no defraude. La sociedad espera que estos nuevos líderes no incurran en los vicios que precisamente se pensó se combatirían con la sangre joven y nueva. Respeto, igualdad, inclusión, realidad participativa, trato equitativo, paz doméstica, integración, unidad y un no rotundo a la polarización es lo que necesita cualquier sociedad para progresar.