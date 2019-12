Este encabezado permite, acudiendo al socorrido idioma campesino, dar una claridad inicial al concepto de la corrida con que la empresa cerrará su venidera Feria Taurina. Haremos inicialmente algunas reminiscencias y contaremos una que otra anécdota de esta práctica, que según parece se ha venido dando desde épocas de Rafael Molina Sánchez “Lagartijo” y Salvador Sánchez Povedano “Frascuelo” quienes a finales del mil ochocientos protagonizaron las primeras “corridas en solitario” de la historia moderna del toreo. Algunas de ellas voluntarias y otras que surgieron por imprevistos cuando su o sus alternantes resultaban heridos y eran ellos quienes debían continuar con la lidia de los toros que faltasen por estoquear. También el “Guerra” un poco menor que los anteriores, pero contemporáneo de todos modos, gustaba de presentarse como único espada e inclusive había convertido en costumbre cerrar sus temporadas actuando en solitario.

Pero fue José Gómez Ortega, apodado Gallito III y más tarde Joselito, quien popularizó este formato de corrida, vale decir con un solo matador y fue así como empezó a ser replicada por muchos de los toreros que en ese momento gozaban de cierto renombre.

Sin embargo, con el correr de los años este tipo de corrida fue perdiendo importancia, o mejor pasando de moda, dado que por un lado el torero que resolvía presentarse en un cartel unipersonal debía tener un amplio repertorio taurómaco, ser, en otras palabras, lo que se denomina un torero largo, lo cual no era habitual por esas calendas, por otro eran más frecuentes los fracasos que los triunfos y para completar el poco favorable panorama sobrevino la Guerra Civil, que inició en mil novecientos treinta y seis y terminó en el treinta y nueve.

Fue así como hubo una abstinencia de presentaciones con un único matador hasta prácticamente los cuarentas del siglo pasado, cuando Pepe Luis Vásquez se encerró en su natal Sevilla, sin mayor éxito, con seis de Benítez Cubero.

Muchos motivos se han esgrimido a través de la historia para justificar esta práctica del cartel unipersonal: por parte de los diestros está el de hacerlo en beneficio de obras de caridad, o para demostrar que aún se está vigente y lo acostumbran toreros ya maduros profesionalmente, o por “vergüenza torera”, también para subir su “caché”, o para darse a notar cuando, habiendo sido un matador destacado los públicos empiezan a hacerlo a un lado; también las empresas han tenido sus razones para programar este tipo de corridas y entre ellas estaría el promover un torero de su interés, o el buscar unos buenos resultados económicos o inclusive querer mostrar algo novedoso a un público que puede no estar familiarizado con este tipo de corridas.

Se me antoja pensar que dado ese afán permanente de Cormanizales por innovar, por hacer cosas que halaguen a sus clientes, por sorprenderlos positivamente y por estar siempre buscando darle variedad a la Feria fue que decidió encerrar al Juli con seis ejemplares de la ganadería más cotizada en la ciudad.

Desde la “encerrona” del veinticuatro de enero de dos mil diez y seis que protagonizara el espada manizaleño Guillermo Perla Ruiz no se ve un espectáculo de esa índole en el coso de Olivares.

¿Que si es o no atractiva una corrida en solitario? Como decía Antonio José Restrepo en su Exégesis Natural refiriéndose a Judith y Holofernes, resulta más prudente recordar aquello de “en ese claroscuro no me meto, militar y borracho era el sujeto y ella al lecho fatal lo encaminó”. Cada cual, una vez la viva, podrá dar una opinión. Recibe un abrazo de tu amigo. El Fraile.

Añadido: Siempre me ha llamado la atención como en Colombia se acostumbra usar apellidos foráneos, generalmente de personajes destacados, como nombres propios y es así como no es raro encontrar caballeros bautizados como: Lincoln, Roosevelt, Winton, Susuki, Adenauer, Washington, Lenin, Stalin, Jefferson, Davidson, Jackson, Wilson, Beethoven… generalmente escritos con una particular ortografía. Para todos ellos y para ti, mi estimado Juan José, mis mejores deseos para que tengan una Feliz Navidad y un Próspero veinte veinte.