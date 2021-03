De los virus y las pandemias

Las bacterias, los virus, las epidemias y las pandemias hacen parte de nuestro paso por este planeta. Aunque naturales, nuestras irresponsables acciones, la deforestación, la contaminación, el robo sistemático de los hábitats de otros animales han hecho que las posibilidades de encontrarnos de frente con un pequeño elemento que nos trastorne la vida, como nos pasó con el SARS-CoV-2, sean cada vez mayores.

Los virus no son buenos, ni malos, simplemente son. A pesar de que si se hiciera una encuesta, la mayoría de quienes la respondan dirían que tienen una mala imagen de ellos, la realidad es que cerca del 8% de nuestro ADN viene de los virus; sí, así como lo lee, en algún momento de nuestra historia esa “infección” terminó en algo que nos ayuda a hacer procesos esenciales de la vida, la placenta es uno de varios ejemplos.

Contagio. La evolución de las pandemias (Debate), libro del periodista David Quammen, es un profundo recuento de nuestra relación con los virus (y algunas bacterias) que han terminado en pequeños brotes en aldeas alejadas del África, epidemias en las que están involucrados algunos países o pandemias en las que todos participamos.

La ciencia no se hace en línea recta, es más parecida a un zig-zag o a una montaña rusa. El texto muestra, paso a paso, los avances, obstáculos, retrocesos y logros de una decena de científicos que, juntos, en diferentes momentos de la historia, nos han llevado a un conocimiento mucho más amplio del mundo de los virus, lo que llaman la “virosfera”.

Quammen hace un repaso por varias enfermedades que hemos sufrido los seres humanos y que vienen de los animales, lo que se conoce como zoonosis. Desde el Hendra, pasa por el angustioso ébola, el VIH, la fiebre Q (que vino de una bacteria), el Nipah, entre otros. Construye los relatos, que van atravesados por explicaciones científicas, evolutivas, genéticas y biológicas, y los relaciona con los caballos, garrapatas, murciélagos, aves, entre otros animales con los que convivimos día a día, los cuales muchas veces comemos, los juntamos como libros en una repisa para vender y ahí es donde un virus encuentra la posibilidad de “viajar” a otro mundo, tal vez al ser humano.

Si los virus pueden llevarnos a una pandemia, imagínese lo que le puede pasar a un científico que entrega su vida a entenderlos, a develar sus secretos. Kelly Warfield trabajaba con el ébola, estudiaba una posible puerta de entrada para crear una vacuna. Estaba en un laboratorio BSL-4, donde están los virus que no tienen vacuna ni tratamiento, como el Nipah o el Marburgo. Mientras hacía un par de experimentos con ratones, luego de inyectar a once de ellos, el último pateó la aguja y le pinchó el pulgar izquierdo. No fue algo profundo, a duras penas un pequeño rasguño, pero era suficiente. Luego de varias llamadas, y un examen médico en la que el galeno ni siquiera la tocó por miedo a que estuviera infectada, terminó recluida en un sitio que llaman “la cárcel”, en donde, luego de preparar su testamento y de mentirles a sus hijos sobre por qué no estaría en casa, sabía que solo tenía dos caminos: salir por la misma puerta por la que entró o pasar por un pequeño espacio al lado, el crematorio. Por fortuna no se infectó.

El trabajo de un virólogo tiene algo de Indiana Jones: recorren lugares recónditos, siguen las pistas que otros científicos han dejado para encontrar en dónde están los virus (los reservorios que llaman), estudiarlos y buscar soluciones. Intentan elevar alarmas, hacer llamados -que muy pocos escuchan, como pasó con esta pandemia- y tratan de enseñarles a las personas a relacionarse mejor con los animales y sus medios.

La historia del VIH, sin duda, es una de las más potentes. Un relato que agarró vuelo en 1981 y que generó una discriminación injustificada con los homosexuales. Pues Quammen desenreda el hilo de esta enfermedad que viene de primates y que está en humanos, más o menos, desde 1908. Una historia en la que se cruzan varios países de África, el colonialismo, Haití, varias hipótesis erradas y errores humanos que hicieron que este virus (es un retrovirus) llegara a más personas como los tratamientos inyectables de inicios del siglo XX.

Una de las sensaciones más fuertes al terminar de leer es que esta pandemia, en la que estamos hoy, fue avisada por muchos. Desde la epidemia del SARS en 2003, distintos científicos (y algunas entidades como EcoHealth Alliance) se unieron para buscar e identificar virus que podrían llevarnos a algo como esto, pero los políticos no los oyeron. Es poco rentable financiar algo que puede o no ocurrir y que seguramente no se dará mientras están en el poder. Pero como dice Quammen “y si alguien piensa que dedicar dinero a estar preparados contra una pandemia es costoso, que espere a ver cuál es el coste final del nCoV-2019 (nombre que se le dio anteriormente al SARS-CoV-2)”.

Frases destacadas

- “Descubrir dónde vive un virus en libertad es un trabajo de muy distinta índole. Es una tarea al aire libre que conlleva un nivel de riesgo algo menos controlable, como atrapar osos grises para reubicarlos”.

- “Las circunstancias actuales también incluyen 7.600 millones de humanos hambrientos: algunos de ellos pobres y muy necesitados de proteínas; otros adinerados, derrochadores capaces de viajar en avión adonde les plazca”.

- “Llevamos quince años advirtiendo sobre estos virus”: Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance.

- “Un individuo humano puede elegir no consumir savia de palma, no consumir carne de chimpancés, no montar las pocilgas a la sombra de los mangos, no limpiar la tráquea de los caballos con las manos desnudas, no tener sexo sin protección con prostitutas, no compartir agujas, no toser sin taparse la boca, no subirse con síntomas a un avión”.

*Docente del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales. Editor de la revista de divulgación científica, Eureka.