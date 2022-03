A propósito de indicadores

La medición de la gestión pública tiene que hacerse con base en datos reales y no en juicios de valor o percepciones. Esto no debe estar en discusión, y por eso me permito invitar a la reflexión al poner sobre la mesa indicadores de algunos sectores que en el último tiempo evaluaron a la Administración Municipal según fundamentos verídicos y comprobables.

En materia de seguridad, la Policía Nacional ubicó a Manizales como la segunda capital de Colombia con menor tasa de homicidios en el 2021, solamente superada por Tunja. En lo que va de este 2022, esta autoridad ha reportado tres homicidios, siete menos que los ocurridos el año pasado en el mismo periodo. Hablamos entonces de una reducción del 70 %.

Asimismo, señaló que, con 11 muertes violentas por cada 100 mil habitantes el año pasado, es la primera vez que la ciudad se acerca al estándar internacional establecido por la OMS: 10 por cada 100 mil.

Por supuesto, la meta de todo gobierno es que no se cobre ninguna vida, y en esta alcaldía nos esforzamos para lograrlo. Mientras que en 2011 se registraron 120 homicidios en el año, en promedio uno cada dos semanas, en 2021 se presentaron 49. Esto significa que hoy Manizales tiene menos de la mitad de los crímenes que tenía hace una década.

También es una de las ciudades en donde más ha disminuido el delito común. En estos dos años, logramos reducir el hurto a personas un 42 % frente al 2019, cuando recibimos el municipio. De hecho, en este momento tenemos la segunda mejor tasa del país con relación a este delito; la primera la tiene Montería. Y ojo a este dato: en 2021 nuestra capital tuvo una incidencia equivalente a la quinta parte de una ciudad como Bogotá.

He escuchado, inclusive a algunos concejales, decir que nuestra ciudad no ha mejorado para nada en materia de seguridad. Claro está que nos falta mucho, administraciones venideras tendrán que seguir trabajando en ello, pero las cifras demuestran un progreso irrefutable.

En materia de empleo, a pesar de la pandemia, los indicadores no vienen a menos. Somos la segunda ciudad de Colombia con menor tasa de desempleo; el DANE nos ubicó en este puesto en el trimestre octubre-diciembre de 2021.

Respetuosamente, creo que para los manizaleños debe ser un honor este lugar, si tenemos en cuenta que en los últimos años la ciudad no había estado tan abajo en las cifras. Quienes conocen del tema saben que ya era usual encontrar que la desocupación laboral estuviera por encima del promedio nacional; para no ir muy lejos, por encima del de Pereira, capital vecina.

El Pacto por la Reactivación y la inversión sin precedentes de $100 mil millones en 2021 para la ejecución de obra pública fueron determinantes en la recuperación laboral, movieron la cadena productiva y eso se ve reflejado en los indicadores, que también favorecen la disminución del desempleo juvenil y la informalidad laboral.

La juventud manizaleña puede decir con certeza que vive en la segunda capital del país con menor informalidad laboral. Esto se traduce en mejores condiciones de calidad del empleo.

En este punto, es importante recordar que fuimos la primera ciudad en construir un pacto por esta población, a través del cual destinamos $22 mil millones para la generación de empleo, educación, participación, arte y deporte. 100 mil jóvenes se han beneficiado.

Lo más exitoso de este proceso es que ha sido empleo formal. Por ejemplo, los servicios a las empresas han sido uno de los sectores que más ha jalonado la formalidad laboral para esta población.

En este gobierno los hechos hablan, y en gestión pública también hay datos reales que legitiman la buena administración.

En 2021 ejecutamos el 91 % del presupuesto municipal: $545 mil millones, 21 % más que la ejecución de 2019. En concreto, el más alto en la historia de la ciudad. Dicha ejecución, entendida como el balance entre lo que recibimos e invertimos, conllevó que la Nación ratificara a Manizales este año como municipio de primera categoría.

Pertinente añadir que hace dos semanas recibimos de las centrales de riesgo la afirmación de máxima calidad financiera. Tenemos un excelente comportamiento bancario y una correcta administración de las finanzas públicas. Pero, además, desde la Secretaría de Hacienda logramos un recaudo histórico para la ciudad: $737 mil millones en ingresos, que equivalen a entradas 49 % superiores a las del año 2019.

Esto nos permitirá dejarles a los manizaleños una Manizales con finanzas sólidas, menos dependiente de las transferencias de la Nación y con mayor capacidad de inversión, lo que impacta de manera positiva indicadores como los índices de competitividad, de desempeño fiscal y de desempeño integral (DNP).

Finalmente, en 2021, cumplimos el 88 % de las metas del Plan de Desarrollo.

Todas las cifras mencionadas son comprobables, evaluadas con base en fundamentos económicos y administrativos que dan una medición real de nuestra gestión, de la gestión pública, de que sí estamos cumpliendo.