Dos períodos en el Senado

He tenido el privilegio de estar en el Senado de la Republica por dos periodos y creo estarle cumpliendo a Caldas y al país. Llegue en el 2014 en la lista cerrada del naciente Partido Centro Democrático al lado del expresidente Álvaro Uribe y de 18 compañeros más. Hicimos una férrea oposición al gobierno Santos y advertimos los peligros de una paz mal negociada, hoy vivimos esas consecuencias. A través de permanentes constancias durante los cuatro años, reclamé al gobierno de entonces y a sus ministros caldenses la importancia de Aerocafé que a la postre sirvió como socialización del mismo al interior del Congreso y del presidente Duque, que era mi compañero de bancada. Pude hacer realidad importantes leyes: autor de la “Ley de Estampilla Universitaria” que permite recaudar hasta $300 mil millones para las universidades de Caldas, Nacional Sede Manizales y Tecnológica de Pereira. Autor del artículo de la reforma tributaria de 2016 sobre los “Costos Presuntos de la Caficultura” que permite descontar hasta el 40% de las ventas de café, como costos de mano de obra. Coautor de la proposición modificatoria del Presupuesto 2017 que permite $85 mil millones de la venta de ISAGEN que sirvieron para pavimentar 40,3 kms en Norcasia, Victoria, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Aguadas, Aranzazu, Salamina, San José, Risaralda y Anserma. Recibí un reconocimiento de la Mesa Directiva del Senado como el congresista más disciplinado, por haber asistido de manera puntual, desde la hora de citación y hasta que se levantan, a todas las sesiones de plenaria y comisiones, costumbre que no perdí mientras tuvimos presencialidad.

Fui reelegido en 2018 y sin duda el logro más importante fue liderar todo el proceso para hacer realidad Aerocafé. Autor del artículo del Plan de Desarrollo de creación del Patrimonio Autónomo de Aerocafé al que se le garantizaron año a año recursos en el presupuesto hasta alcanzar el cierre financiero por $531.858 millones. Gestionamos ante Invías $21.130 millones para el puente Arma-La María en Aguadas y $11.000 millones en placa huellas para 10 municipios de Caldas. Promotor con el gobierno de Obras por Impuestos para el mejoramiento de la vía Montebello-Pueblo Nuevo (Pensilvania) por $3.966 millones. Gestionamos ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo $3.074 millones para intervención de puntos críticos y para el Sistema de Alertas Tempranas del Municipio de Pensilvania. Participamos de manera directa en la creación de la bolsa entre la nación, Caldas y Antioquia para la inversión de $230.000 millones: Vía Riosucio-Jardín; Vía Supía-Caramanta y Vía Sonsón-Dorada. Con el Ministerio de Vivienda logramos $3.179 millones para 50 viviendas rurales en Riosucio y $2.543 millones para 40 en Supía. Logramos con el Ministerio del Interior un “Sacúdete al Parque” para Victoria por $1.250 millones y estamos gestionando 5 más. Con el DPS placa huellas así: $1.565 millones Belalcázar, $1.800 millones Chinchiná; $650 millones para pavimento urbano en Aranzazu y $3.400 millones para remodelación de la Plaza de Mercado de Supía. Con Fontur gestionamos $1.057 millones para la restauración de la Estación San Francisco en Chinchiná. Con la Agencia de Desarrollo Rural $2.076 millones proyecto plátano y cacao para Victoria y Norcasia. Con el Ministerio del Deporte $600 millones cancha múltiple en Aranzazu. Gestionamos vigencias futuras por $175.000 millones para la vía Manizales-Mariquita y apoyamos la gestión de $150.000 millones para la vía Estación Uribe-Maltería en Manizales.

Logramos que se incluyera en el decreto 1824 de diciembre 2020 la clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano de los resguardos indígenas, dejando a salvo los predios de las personas que demuestran sana posesión, ayudando a solucionar una problemática de propietarios de municipios como Riosucio. En medio de la pandemia servimos de “Correo social” en múltiples reuniones virtuales sectoriales donde invitamos a líderes gremiales y dirigentes de Caldas y el país. Con aportes de toda la bancada se entregaron 15 respiradores, 2 UCI, 2,3 millones de tapabocas y 50.000 mercados.

En mi paso por el Congreso he sido coautor de más de 120 proyectos de Ley. Autor de la “Ley de Apicultura y Protección de los Polinizadores”, autor de la “Ley del Árbol” estrategia de siembra masiva de árboles. Hace tránsito en el Congreso la “Ley de Vías Terciarias”. Radicare antes de finalizar el periodo tres proyectos de ley: Ley Estatutaria por medio del cual se regula la “Protesta Social”; Proyecto de Ley por medio del cual se adoptan los “Pliegos Tipo” de carácter obligatorio para Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Sociedades de Economía Mixta y Corporaciones Autónomas Regionales; Proyecto de “Ley de Bonos Educativos” que permita que padres de familia y estudiantes decidan en que institución (publica, privada o mixta) quieren educarse.

He sido un férreo opositor de los acuerdos Santos-Farc por sus perversas consecuencias (impunidad y narcotráfico, entre otras) y he denunciado permanentemente el gravísimo peligro que enfrenta nuestro país de caer en las garras del socialismo o comunismo que promueven diversos sectores en Colombia y partidos afines y afiliados al Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla.

He decidido con mi familia, por diferentes razones, no aspirar nuevamente al Senado de la República. Dedicaré mis esfuerzos a apoyar y acompañar la candidatura a la Presidencia de Oscar Iván Zuluaga y por supuesto seguiremos trabajando por Caldas, donde la prioridad es sacar adelante esta primera fase de Aerocafé en construcción y lograr en el próximo gobierno los recursos suficientes para llevar la pista a 2.600 metros. Al presidente Álvaro Uribe mi admiración, lealtad, aprecio y gratitud; al presidente Iván Duque y su gobierno, especial agradecimiento por su respaldo y por traer a Caldas la inversión más grande de la historia. A los caldenses y colombianos que me acompañaron con su voto y a quienes me han apoyado y me apoyan mil gracias, seguiré con la misma dedicación hasta el 20 de julio de 2022; trabajaré por este departamento y por la libertad y la democracia de esta patria hasta el último día que Dios así lo permita.