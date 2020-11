Promueve transparencia

Esta semana se hicieron varias preguntas sobre la nueva empresa Promueve Más S.A.S.. Una apuesta en la cual el gobierno de Caldas tiene participación del 83,5%, a través de Inficaldas y Empocaldas. Después de lo que se dijo en medios y en la Asamblea de Caldas, me dio por preguntarme cómo los menores de 40 años, los millenials, entendemos hoy una empresa de estas.

Los menores de 40 años, al menos aquellos más informados sobre el tema empresarial y político, ¿cuántas empresas con participación del Estado hemos visto fracasar en Caldas y Manizales? ¿Cuántas hemos visto enredadas al final, sirviendo a ineficiencias e irregularidades en favor de privados? Hemos visto pasar a People Contact, Procuenca, la Zona Franca, InfoTIC, el Fondo Mixto, el TIM, por decir algunas de las últimas. Todas ellas también nacieron como la mejor propuesta de inversión y retorno para los gobiernos. Al final terminaron, en el mejor de los casos, dedicadas a los contratos con los mismos socios y al negocio del clientelismo con el partido de turno. Quizás nuestros padres tuvieron mejor suerte.

¿Será posible que esta generación de ciudadanos más jóvenes crea en una empresa en la que el gobierno participa?

Me atrevo a creer que esta generación confiaría más si viera algunas señales distintas. Sobre todo señales que respondan a sus deseos de información, de datos, de referentes, de oportunidades de negocio o de simplemente control al poder, eso sí, en tiempo real. Por ejemplo, les gustaría tener vías para enterarse del trabajo y del futuro de la empresa a través de la página web, de la tecnología, de herramientas digitales y de datos abiertos. Algo de transparencia y acceso a la información, diríamos siempre en esta columna. No sé si seamos generación desinformada, pero sí creo que somos una generación que le gusta informarse por sí misma, sin muchos intermediarios.

Por lo que le oí al gerente Juan Manuel Londoño, de Inficaldas, me atrevo a pensar que el gobierno va equivocado con las señales generacionales para esta nueva empresa.

Primero, aunque se buscaba el posicionamiento de una marca comercial, la crearon con poca bulla, con una campaña de poco alcance, sin expectativa ni mensaje. Como si fuera del interés de un público reducido. Hasta los diputados se enteraron por terceros, algo que ha dejado la pregunta jurídica de si se saltaron el acto de autorización de la Asamblea para crear una empresa mixta.

Segundo, la página web, que es hoy la cara de mostrar de cualquier empresa, se lanzó con una deficiencias en la divulgación de información de sus actividades, sus empleados, sus negocios y de los dos contratos que ya maneja. No creo que me equivoque si digo que cualquier menor de 40 años la pensaría dos veces antes de hacer negocios o de buscar oportunidades con una empresa sin información en web.

¿Cuál es la reputación hoy de una empresa sin información en web? Y eso que se trata de una entidad que, al ser mixta, está obligada por la Ley 1712 de 2014 a publicar su información de servicios, de estructura y de contratación.

Lo tercero tiene que ver con la denuncia que hizo el ciudadano Jesús Augusto Correa, junto a los diputados Camilo Gaviria Gutiérrez y Mauricio Londoño, sobre el hecho de que el gerente de Promueve Más, Miller Normandy Cruz Mejía, se habría posesionado en agosto mientras aún era contratista de Inficaldas. Un contrato que solo se terminó por acuerdo casi dos meses después de que Cruz Mejía apareciera como represetante legal en los documentos de constitución de la empresa.

El gerente Londoño, de Inficaldas, dijo que no era cierto. Que la junta de Promueve Más lo había posesionado en octubre, despúes de terminado su contrato. Una posición que se opone a lo que uno encuentra en los datos y los documentos. Otra señal del gerente que subestima la preferencia y la facilidad con la que hoy los millenials verificamos en web los datos empresariales y contractuales, sin muchos intermediarios.

Si el gobierno no hiciera tanto mercadeo de sus funcionarios millenials, empezaría a encontrar que también hay millenials en la calle, con otra forma de percibir y controlar su gobierno. Ese día verán otra forma de venderle a la ciudadanía un nuevo negocio del Estado, como Promueve Más. Ojalá sea pronto.