Empresa o democracia

“Usted, marica, se va pa’ allá, a pensar solo en votos y hay que pensar primero en el billete, güevón, uno tiene que ser empresario primero que ser político, güevón”. Fue una de las frases que la Fiscalía le interceptó al senador Mario Castaño, según la revista Semana. Todo esto dentro del expediente, llamado “Las marionetas”, por el cual fueron capturadas 9 personas del primer anillo de su grupo político.

Pero que no nos confunda. No es que el billete y los votos vayan por caminos distintos. En realidad son parte de lo mismo, solo que en elecciones va primero lo uno que lo otro, en su estricto orden.

Ahora bien, súmenle que esta noticia del partido Liberal nos la encontramos cuando apenas seguíamos digiriendo la investigación de La Patria sobre el posible constreñimiento electoral en la Alcaldía de Manizales, para favorecer al candidato Santiago Osorio que es primo del alcalde.

Entonces entenderán que, al final de esta campaña en Caldas, a mí el optimismo nada que me nace. Otra vez, no me nace. Sé que no es poca la gente a la que tampoco le nace. Creo que, después de todo esto, no nos podrán culpar por seguir creyendo que hay mejor democracia más allá del voto.

Es que una cosa es la empresa política y otra cosa es la democracia. Y esto de votar, al menos en el departamento, parece más de lo primero. Entonces no nos podrán culpar solo por volver a terminar creyendo que en Caldas vale poco esta ‘electorería’ y que vale más la libertad de informar y opinar, la participación ciudadana, el activismo, la asociatividad gremial y popular, el cabildo abierto o la protesta pacífica. Ahí parece haber más democracia que en este negocio de los votos en Caldas, que tiene más cara de jueguito de cañazos, imposturas y manual de instrucciones.

Dirán que por qué no voto en blanco. Que así dejo la criticadera y el resentimiento. Entonces a veces pienso en el ‘J’ai pas vote’ (“Yo no voté”) de Alain Badiou. Él nos recuerda que el voto en blanco y hasta la abstención consciente no son más que parte de la ceremonia electoral pasiva, de la cual los poderes perversos del Estado se autorizan y reviven gracias al nuestra participación humillante. Todavía más humillante cuando se trata de participar solo por el negocio personal inmediato al precio de hipotecar el futuro político.

Dirán que por qué entonces no me lanzo. Que así me pongo a construir en lugar de destruir. Y en ocasiones pienso en esa forma truculenta y poco transparente en la que los partidos conforman las listas regionales. Sin nadie que no llegue ya con los votos o con la plata para la campaña. Sin nadie que no llegue con la autorización del patrón, porque los partidos tienen dueños con nombres y apellidos.

Son listas al Congreso que se forman sin mujeres, sobre todo. “Las niñas que nos colaboran en la lista”, fue lo que le respondió a El Matutino de UMFM, el representante ‘Chano’ Gómez, del Centro Democrático (CD). La revista Página de la Universidad de Manizales encontró a Jenny Vasco Montoya, la 102 de la lista: “Te cuento que estoy apoyando al partido, pero no me encuentro haciendo campaña. De todas formas, te agradezco el interés”, fue lo que le respondió a la periodista (https://bit.ly/3hB8XOC). También dieron con Ángela María Zuluaga, la 104. Afirmó que no estaba haciendo campaña porque vivía fuera del país, que si llegaba a quedar sí se devolvía a asumir el cargo (https://bit.ly/3KfO3AO).

Hace unas semanas, la revista Cambio publicó su investigación “Los ‘candidatos de relleno’ en las listas a Senado” (https://bit.ly/3MlSYlz). Allí Roy Barreras, experto en la empresa de votos, afirmó que los candidatos de relleno siempre han existido “porque hay unos que buscan llegar, otros que buscan un puesto y a otros que les dan el puesto por los votos que puedan traer”.

Es posible que siga votando en las elecciones que vengan. Aún con ese mismo optimismo que no me nace. Lo que sí es seguro es que seguiremos buscando la democracia que está más allá. Por ejemplo esta, la de la libre expresión.