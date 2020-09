Clientelismo de meme

Hay un meme muy bueno. Circula mucho por redes. Es el Hombre Araña junto a un doble idéntico. Ambos se miran, enmascarados, mientras se señalan y se acusan mutuamente. Con un texto bien pensado, es útil para caricaturizar situaciones en las que aplica esa parábola cristiana del que ve la paja en el ojo ajeno pero no ve la viga en el ojo propio.

Pienso en ese meme cada que los partidos, en nombre de la transparencia, se denuncian entre sí por clientelistas. La caricatura no es que denuncien, eso es deseable. La caricatura es a veces su idea de lucha contra el clientelismo, pues suelen reducirla al plan efectista de señalar al otro, para las próximas elecciones, y pocas veces la enriquecen con una discusión real de soluciones.

Justo acabamos de terminar una semana de tutela, desacato y hasta Facebook Live sobre el pleito laboral entre la Alcaldía de Manizales y uno de sus funcionarios. Justo cuando oímos pasar el “teníamos que sacar a todas esas chusmas, de gobiernos anteriores, que sí eran corruptos”, que se le escuchó al gerente del Invama, Arturo.

Espejo, en un audio filtrado a medios. Justo cuando vimos con más motivos a la oposición.

Desde Platón sabemos que es tan importante la ley como los funcionarios que la hacen cumplir. Pero hemos visto que, cuando hablan de empleados públicos, tanto el gobierno como sus críticos parecen hablar más de peones que se quitan y ponen a punta de favores, de personas mejor conectadas que preparadas, de profesionales que estorban. Pocas causas y soluciones.

Entonces usan la denuncia para debilitar al partido contrario, gobierne o no gobierne, pero deslegitiman aún más el lugar de una burocracia que ya la gente relaciona con corrupción y tramitomanía.

Hacen un daño peor, solo por presentar como lucha contra el clientelismo lo que es lucha por control burocrático.

La profesora Melissa Lane, de la Universidad de Princeton, dice que el estado de derecho a veces es más mundano que como lo pintan. En palabras suyas, “el estado de derecho se basa en la obediencia de los burócratas y la obediencia a los burócratas”. Así termina por preguntarse qué se requiere para que un burócrata no desautorice ni desobedezca, por razones clientelistas, al gobierno que representa.

Por otra parte, el profesor argentino Agustín A. Gordillo habló siempre de un ‘legajo del aire’. El manual de funciones invisible de los funcionarios, “que no está escrito pero que está muy presente en la mente de sus superiores y compañeros de trabajo”. Con este opera el intercambio de favores al interior de las oficinas públicas y se explican los despedidos y las renovaciones de contrato. Pregunta entonces sobre cómo proteger a los funcionarios de los abusos de estas funciones no oficiales y clientelistas, o cómo disuadirlos para no consentirlas ni normalizarlas.

Con preguntas como las de Lane y Gordillo se han planteado muchas estrategias. Carrera administrativa, seguimiento a desempeños, transparencia en la nominación, revisión a la calidad del empleo, muchas otras. Solo dejo mencionada una. Quizás la más fácil de cumplir en el corto plazo y la que debería ser bandera de gobiernistas y críticos: cumplir con la Ley 1712 de 2014 y publicar los listados de plantas de personal y de contratistas en las páginas web de las entidades.

Así se pueden conocer nombres, cargos, salarios, modos de vinculación, lazos de familia, relación con políticos o empresas contratistas. Este derecho a conocer quiénes son los burócratas permite alertar más rápido sobre amenazas o presiones contra la función ideal de la burocracia.

En Caldas, desde el gobierno anterior se cuenta con listados completos de la planta y de los contratistas. Con esos datos se puede confirmar que la Gobernación hoy tiene 2 cargos de planta menos que el año pasado, pero se pasó de 365 contratistas en 2019 a 518 en 2020.

En Manizales, a pesar de ese fatal “yo veré cuánto les pago mis funcionarios” del alcalde Carlos Mario, este año la Alcaldía publicó en su página el listado de los funcionarios. Con escalas salariales, cargos y tipo de vinculación. El gobierno anterior, del partido Liberal que hoy lidera la oposición, fue bastante deficiente al publicar estos datos. A pesar de la obligación legal, en 4 años no conocimos en la página ni un listado de estas características.