Queremos la verdad de Aerocafé

En los últimos años me he reunido con exalcaldes, exgobernadores, exministros, expresidentes y otras personalidades que de alguna u otra manera han estado involucradas en el proyecto de Aerocafé. Esto me ha permitido tener diversos puntos de vista, y a raíz de lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, quiero insistir en lo siguiente:

1) Aeropuerto sí, pero con pista larga. Necesitamos un aeropuerto competitivo con conexión internacional para que le sirva a toda la región. Por eso la pista larga es un imperativo o de lo contrario tendríamos un aeropuerto insostenible y con costos mayores que los de La Nubia.

2) Antes de adjudicar la vía para llegar a Palestina, se debe tener el cierre financiero y la adjudicación del aeropuerto. Construir la vía sin tener certeza del aeropuerto es corrupción.

3) Necesitamos que nos hablen con la verdad. Y este mensaje es para todos los involucrados, el Gobierno nacional, Gobernación de Caldas, Alcaldía de Manizales, Infi Caldas, Infi Manizales, y obviamente Aerocafé.

La validación de los estudios técnicos lleva más de 2 años en trámite y aún no tenemos el visto bueno. La Gobernación de Caldas cada mes anuncia su aprobación y la apertura de la licitación, y a la fecha no ha pasado nada. Queremos saber si con los estudios que se tienen y con la metodología de construcción propuesta, el aeropuerto con pista larga es viable.

Queremos saber la verdad sobre los recursos que se tienen. El pasado 26 y 27 de junio, el gobernador, Luis Carlos Velásquez, entregó 2 cheques gigantes, uno por 60 mil millones de pesos proveniente de las vigencias futuras del departamento y aprobado por la Asamblea anterior. Queremos saber si en los próximos 3 años realmente contamos con este recurso. El otro cheque fue por 59.287 millones de pesos proveniente de la Gobernación de Caldas y del sistema general de Regalías. En nuestra tarea de hacerle seguimiento al buen uso de los recursos públicos, para evitar que nos sigan mintiendo, engañando y estafando con el proyecto de Aerocafé, elevamos un derecho de petición al Sistema General de Regalías, el cual fue trasladado a la Secretaría de Planeación del Departamento. En su respuesta se puede constatar que el gobernador de Caldas entregó un cheque por 59.287 millones de pesos que no tiene fondos, que no existe, y que no está en las cuentas actuales del proyecto.

¿Dónde están los 59.287 millones de pesos? ¿Es un error en la respuesta dada al derecho de petición? Luis Carlos: hablemos con la verdad, esto no se trata de hacer shows mediáticos.

Aeropuerto sí, pero con pista larga y con transparencia.