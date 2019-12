El Índice Departamental de Competitividad (IDC) de 2019 realizado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario modifica su estructura y método de cálculo, por tal razón los resultados no son comparables con los años anteriores. En ese sentido, es importante anotar que desafortunadamente en Caldas decrecimos del año 2014 al 2018, pasando de 6,35 a 6,16 con metodologías pares. El IDC 2019 mide por primera vez todos los departamentos y al distrito capital de Bogotá. Por otra parte, hace además un recálculo del año 2018.

Este indicador depende principalmente de las autoridades locales y mide el desempeño cuantitativo de las ciudades y los departamentos. Esto nos permite hacer un análisis objetivo y aislar las percepciones que se pueden tener, que en nuestro caso han sido influenciadas en la última década por las grandes inversiones en medios y en publicidad por parte de la Gobernación y la Industria Licorera de Caldas.

Los resultados generales muestran que Caldas se estanca en el puesto No. 8, agudizando la caída desde el año 2014. Son 13 los pilares evaluados y entraremos en detalle en los que mayor relevancia tuvieron, empezando por los positivos. Risaralda ocupó el puesto 6 y Quindío el 9.

En adopción TIC, Caldas sube 5 posiciones y alcanza el puesto No. 4. Resalta la calificación en emprendimiento digital, Hogares con computador y tenemos oportunidad de mejora en penetración de internet. Este resultado es una buena base para la propuesta inédita que realizamos de la Zona Franca del Conocimiento en el parque tecnológico de Villamaría, que además de darle una real utilidad a esta infraestructura, permitirá crear y atraer empresas en diseño gráfico, las TIC, y Biotecnología.

Entorno para los negocios es el pilar donde obtenemos el primer puesto y en Innovación y Dinámica Empresarial el tercer puesto. El gran desafío será traducir estas oportunidades en la creación de mayores empleos de calidad aprovechando la especialización que tenemos en nuestras seis subregiones: Multicultural e inclusiva, Turística y sostenible, Cluster del Conocimiento, Energía Sostenible y Turismo de Naturaleza, Logística e innovación, Agroindustria

En el pilar de Infraestructura Caldas ocupa el lugar No. 9, cayendo 3 posiciones vs el año 2018 debido al costo de la energía eléctrica (puesto 18), red vial primaria por cada 100,000 habitantes (puesto 10), porcentaje de vías a cargo del departamento en buen estado (puesto 16), costo de transporte terrestre a mercado interno (puesto 17) y Pasajeros movilizados vía aérea (puesto 23). Estos números son el reflejo de que después del primer Plan Vial, los avances en la red vial no han estado a la altura de las necesidades. El costo de la energía debe ser un ítem a revisar.

En el pilar de Sostenibilidad Ambiental, en el que históricamente nos ha ido mal, los avances siguen siendo nulos. Ocupamos el puesto No. 31 de 33 y estamos rajados en Tasa de deforestación, Proporción de superficie cubierta por bosque, proporción de áreas protegidas, calidad del agua, empresas certificadas ISO 14001, e Índice municipal de gestión del riesgo. ¿Qué hemos hecho desde la Gobernación por el cambio climático? ¿Dónde están los entes de control que son tan rigurosos en casos con intereses políticos como el de Tierraviva y tan ausentes con los problemas ambientales de fondo?

En Salud decrecimos nuestra calificación y pasamos del puesto 12 al 17. En el ítem calidad en salud obtenemos 2,38 sobre 10 con el puesto No. 27 y es donde peor nos va. Esta es la evidencia con hechos y datos de la realidad de lo que sucede en la Territorial de Salud y en la mayoría de los hospitales.

En los pilares de Educación obtenemos un resultado agridulce, el cual será de análisis en una próxima columna.

A pesar que la percepción está por encima de la realidad, la invitación es a que cambiemos la tendencia de estos resultados, que diseñemos y ejecutemos en equipo estrategias diferentes a las implementadas en los últimos ocho años para mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los caldenses.