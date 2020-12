Mal perdedor

Acepte la curul como diputado con el propósito de apoyar y fortalecer todas las acciones encaminadas a mejorar el bienestar de los caldenses, pero también para realizar un control político riguroso que nos permita proteger los recursos públicos. Durante este año, apoyé más del 75% de las ordenanzas presentadas por la Gobernación. En la mayoría realicé sugerencias para ser mejoradas. Las que voté en contra, lo hice porque las consideré impertinentes o que tenían vicios de fondo, como la de las vigencias futuras para el millonario contrato de vigilancia, que tiempo después me dieron la razón, pues resultó ser un contrato tipo sastre para pagar favores de campaña.

Acompañamos más del 60% de los artículos del Plan de Desarrollo, al cual le realizamos observaciones de forma y fondo, entregamos propuestas únicas y relevantes. Desafortunadamente, en nuestro concepto quedó un Plan con problemas de financiación y con bajos estándares de calidad al tener métricas que no son medibles, cuantificables y que no van en línea con la estrategia planteada. Sin embargo, hemos estado haciéndole seguimiento a su ejecución para que los resultados sean los esperados.

Por otro lado, he liderado el control político en la Asamblea, porque más allá de ser un deber como diputado, se es responsable por acción u omisión. Les confieso que ha sido una labor que me ha generado una gran desilusión, no solo por la cantidad de actos indecentes que he evidenciado, sino también por la desidia de muchas entidades privadas, públicas y académicas que antaño ejercían cierto control, pero que ahora guardan silencio por intereses particulares. Algunas denuncias que realice en el presente año que podrán encontrar el detalle en mis redes sociales y en los documentos enviados a los entes de control, que por cierto nada pasará, pues tenemos una Contraloría departamental de bolsillo.

En salud denuncié cómo se invirtieron más de 3 mil millones de pesos en el Hospital La Divina Misericordia de Palestina para abrir nuevas especialidades, y en vez de hacerlo, se pusieron 2 ambulancias para llevar los pacientes a otros municipios. Así mismo se demolió el puesto de salud de Arauca sin las licencias que exige la ley. También denuncié la compra de 7 ventiladores viejos, obsoletos, al doble del precio de mercado y comprados a una empresa agrícola amiga de quienes son los dueños de la Territorial de Salud. Un caso similar con el contrato No. 0299 para el arrendamiento de 10 camas de cuidados intensivos por un valor de 721 millones donde el objeto contractual era diferente al servicio que se le dio por no cumplir la idoneidad. En la cartera de Agricultura he denunciado que se están inaugurando centrales de beneficio animal que no tienen registro Invima, cuando la inversión se realizó precisamente para cumplir con la legislación. He llamado la atención de cómo secretarías como Planeación, ILC o Infi Caldas han malgastado recursos públicos en publicidad y contratos con agencias para pagar favores de campaña y manejar la imagen del gobernador. En Deporte denunciamos el contrato de construcción del Patinódromo de Riosucio, donde hay diferencias abismales entre lo contratado, pagado y prometido versus lo inaugurado y entregado. Otras denuncias sobre irregularidades en el Proyecto de Gestión Documental, uso de los combos de maquinaria en lotes privados, falta de licencias de construcción para el importante programa de vivienda, entre otras.

La olla podrida de Infi Caldas y sus empresas Promueve más y Miel 2 merecen un capítulo aparte. En cuanto a Aerocafé hemos hecho un control riguroso para que se ejecute con #PistaLargaYa y con Transparencia. Si ser mal perdedor significa haberle dedicado un año a la Asamblea, estudiando, trabajando con pasión, e integridad (entiéndase integridad como hacer lo correcto y no dejarse comprar) y defendiendo los recursos de todos los caldenses para que unos protagonistas de novela vestidos de ovejas no se los roben. Lo siento, seguiré siendo un mal perdedor.