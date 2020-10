La Gobernación, un cuento de hadas

Capítulo 1: ¿Espejito, espejito, dime por qué a mí no me sacan lo mismo que al alcalde Más Grande, si en la Gobernación sucede lo mismo, o hasta peor? Eso no tiene nada de malo, desde que no nos dejemos coger con algo ilegal, lo ético y lo moral pasa a un segundo plano. Qué tal yo ponerme con esas mojigaterías, los Mauricios me regañan y hasta son capaces de quitarme el cargo. Claro que, pensándolo bien, así Luisito no me deje ni arrimar por la Licorera, sus resultados y presupuesto ayudan mucho a silenciar. Acá entre nos “espejito”, el Salazar me tiene de donde sabemos y el titiritero que está escondido en Harvard maneja los hilos de esta organización.

Mi asesor personal, que como tu sabes es el gobernador a la sombra, no lo he podido nombrar porque esta inhabilitado para desempeñar cargos públicos y para contratar con el Estado por el sonado caso de corrupción de la calle 26 en Bogotá en la alcaldía de Samuel Moreno. Pero esto no ha sido impedimento para que lidere los procesos y los proyectos en donde debemos pasar reporte a Salazar. Además, a su hermano Carlos Ramírez lo tuve que nombrar como gerente de EDSA, que es la empresa encargada del control de los juegos de suerte y azar. A su esposa Luz Adriana Trujillo le di el contrato No. A.C. 23-2020 por un valor de $114,240,000 en Infi Caldas a través de su empresa Latingenieria SAS. Espero “espejito”, que las actas de entrega queden bien elaboradas, pues el contrato es para apoyar técnicamente los proyectos hidroenergéticos y de Infraestructura, y no faltará el que salga a decir que esta misma labor se repite en Aerocafé, Miel 2, e Infraestructura Vial.

El cuñado de Salazar como gerente de Infi Caldas está cumpliendo la labor, a la entidad no le cabe un cargo más, y con “Promueve más” podremos hacer toda la contratación directa que queramos a través de la figura de contratos interadministrativos. Esto nos asegura la elección de la señora de Salazar y hermana de Juan Manuel. Con Juana Carolina nuevamente en el poder, Mauricio Salazar podrá seguir siendo el dueño del ponqué. Afortunadamente se logró dilatar la elección de la Contraloría departamental, porque en Infi Caldas más allá que tenemos a todos los amigos, incluso los de Bogotá, hemos hecho hasta contratos de prestación de servicios con servidores públicos en ejercicio. Si algún ente de control le da por investigar el contrato No. A.C 20-2020 se dará cuenta que atenta contra el artículo 127 y 128 de la Constitución Política de Colombia, y hasta destitución podría dar. Con nuestra Torre de Babel, que es Infi Caldas, de seguro el cielo alcanzaremos, y si es por recursos para eso tenemos el contrato No. A.C. 41-2020 con Babel Group SAS por $11,662,000 mensuales (Total Contrato: $116,620,000 en 10 meses) que tiene como objeto “Difundir la imagen institucional de Infi Caldas y del Gobierno de Caldas, a través del relacionamiento de alto nivel en Bogotá y en el exterior, con entidades, empresas y sectores que puedan ser de interés para los proyectos de la institución”. Espero que mi amiga María Angélica Palacio logre resultados, pues ya casi se acaba el contrato y con esta pandemia no sé cómo justificar semejante gasto.

Por último, “espejito”, acá también tenemos varias familias del equipo de Salazar trabajando, padre e hijo de los Moreno son contratistas. La ventaja es que como pertenecen a los que hablamos directamente con el señor, nadie se atreve a opinar. Para la próxima conversada, dejamos lo que sufro con la reina Clementianna y su hijo capitán América, que por la Territorial de Salud hasta una manzana envenenada me podrían dar.