Infi politiquería

La calificación AAA que tiene InfiCaldas no puede ser la justificación para la corrupción. Desafortunadamente la Gobernación de Luis Carlos Velásquez ha convertido la entidad en un fortín de clientelismo para pagar deudas electorales del 2019 y para alistar la campaña al Congreso del próximo año. A continuación, quiero mostrarles algunas de las denuncias realizadas el pasado 24 de marzo en la sesión de la Asamblea Departamental y radicadas ante los paquidérmicos entes de control:

Corrupción al más alto nivel. Denuncia al saliente gerente por los posibles delitos de abandono de cargo, salida del país sin autorización, celebración indebida de contratos, falsedad en documento público, detrimento patrimonial y peculado por apropiación. Se adjuntó el descriptivo del viaje a Nueva York, la autorización realizada por el gobernador de Caldas la cual no incluye todos los días que salió del país de vacaciones remuneradas, se mostró la evidencia que dicha autorización tiene un radicado con fecha posterior a la llegada del viaje y se presentaron los contratos que firmó cuando estaba fuera del país.

Duplicidad de contratos o nóminas paralelas y pago de favores políticos. Infi Caldas en el año 2020 creció sus gastos en 10,5%, mientras sus ingresos bajan un 11,5%. Esto se explica en parte por los millonarios contratos en publicidad innecesaria, que pareciera que InfiCaldas fuera una agencia de publicidad de consumo masivo. Algunos ejemplos son el contrato AC 19 y AC 54 para Intual SAS por 80 millones de pesos, el contrato AC34 para Look & Film SAS por un valor de $89,250,000, y el contrato AC 17 por un valor de $128,248,000 para Claudia Hoyos & Partners SAS. Este último tiene como objeto “Difundir, posicionar y divulgar la imagen institucional de InfiCaldas como banca de desarrollo, a través del relacionamiento de alto nivel en Bogotá y en el exterior, con entidades, empresas y sectores para la divulgación y promoción de proyectos estratégicos de la entidad”. Es tanto el despilfarro que este mismo tipo de contrato por un valor similar lo hicieron el año pasado con Babel Group SAS, y que después de nuestra denuncia, lo hicieron con otra razón social en el 2021. Además, esta labor es la misma que supuestamente realiza el señor Mauricio García Chiquito en la Gobernación de Caldas. Revisando los precarios logros de estas firmas, se puede intuir que estos contratos son más para la imagen y publicidad personal del mandatario, que para traer recursos para el departamento. También se denunció cómo InfiCaldas pareciera también un buffet de abogados, pues tienen una nómina de 10 abogados por prestación de servicios, que es una exageración comparada con entidades que tienen mayor carga como la Secretaria Jurídica de la Gobernación.

Recaudo de dineros públicos sin tener contrato. Se denunció que los primeros días del año, Infi Caldas recaudó los dineros públicos de los peajes del departamento sin tener contrato.

Por último, dejamos un preámbulo de lo que será el debate de Promueve más. Una muestra más de corrupción al realizar dos contratos con el mismo objeto social para seleccionar el gerente de la entidad. No se cumplió el objeto de los contratos, ya que la persona que nombraron no hizo parte de este proceso porque no cumple los requisitos del cargo, generando un posible detrimento patrimonial y un claro conflicto de intereses. Miel 2 será otro caso aparte.

Infi Caldas no puede seguir siendo manejada como la caja menor para la campaña del año 2022. Los entes de control no pueden seguir ignorando las denuncias que cada vez son más en esta administración. Esperamos que el nuevo gerente Juan Martin Zuluaga recupere la confianza en InfiCaldas y logre ejecutar de manera transparente y rápida los proyectos estratégicos establecidos.