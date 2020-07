¿Improvisación o abuso de confianza? Cualquiera que sea la respuesta, no puede ser la justificación para que dos días después de aprobado el Plan de Desarrollo 2020-2023, el Gobernador de Caldas anunciara cambios en la matriz plurianual. El departamento tiene una deuda de $99,330 millones de pesos y en el Plan de Desarrollo se aprobó un nuevo crédito por $58,805 millones. En la discusión en la Asamblea Departamental advertíamos de la situación económica por la que estamos atravesando y solicitamos que nos mostraran el plan de amortización, o de pago del total de los créditos. Todavía estamos esperando la respuesta. Es imperativo saber cómo y de dónde salen los fondos para pagar la deuda y así poder establecer en cuánto nos podemos endeudar sin poner en riesgo al departamento.

Somos conscientes que necesitamos más recursos para poder cumplir los desafíos estratégicos y las necesidades primarias de Caldas, pero también debemos actuar con responsabilidad. Por eso llama la atención la improvisación por parte del gobierno departamental al pedir más del doble del crédito aprobado. En días pasados le enviaron al Consejo Territorial de Planeación (CTP) una solicitud para subir la nueva deuda a $130,000 millones, lo que nos dejaría con un total de crédito por $229,330 millones de pesos. La respuesta fue negativa y por eso el secretario de Hacienda minimiza al consejo diciendo que este legalmente no se puede pronunciar frente a un crédito. Como quien dice, utilizamos al CTP de acuerdo con nuestra conveniencia.

Ahora el turno será para la Asamblea Departamental de Caldas que en su gran mayoría aprueba sin mayor discusión lo que diga la Gobernación. Esperamos que realicen una exposición rigurosa para estudiar esta solicitud que no deja de ser un abuso de confianza con lo ocurrido en la discusión del Plan de Desarrollo. Hay que tener en cuenta la proyección de ingresos y los recursos propios de libre inversión que son de $272,420 millones. Nos deben explicar qué deudas pensionales tenemos después de salir de la Ley de quiebra. Lo peor que nos podría suceder es que el crédito adicional que se está solicitando sea para pagar deudas antiguas o para justificar cheques que se han entregado que podrían no tener cofinanciación por parte del departamento. Esperamos que esta no sea la situación.

Le proponemos a la Gobernación focalizar principalmente los recursos para atender la emergencia, garantizando especialmente el derecho a la salud y a la seguridad de los caldenses. Debemos estar preparados para atender situaciones como las que se viven en otras regiones en cuanto a un posible déficit de unidades de cuidados intensivos para pacientes covid 19 y para todos aquellos que requieran cuidado crítico. Realizar un análisis de proyección de ingresos y gastos para realmente entender dónde estamos y cuáles serían las fuentes para pagar la deuda. Un símil es cuando una familia hipoteca la casa para pedir un crédito, el banco se la presta, pero si usted no tiene cómo pagar, después le quitan la casa. Por eso es importante buscar nuevos ingresos, como liderar con los municipios y con el Agustín Codazzi la actualización catastral. En cuanto a la lista de 51 proyectos estratégicos presentados en el Plan de Desarrollo, mi recomendación sigue siendo focalizar los esfuerzos. No hay plata para hacerlo todo y en estrategia son igual de importantes las decisiones como las renuncias. Sería diferente si el año pasado nuestra recomendación del Pacto Territorial para poder doblar los recursos hubiera sido atendida.

La improvisación está llevando a la Gobernación a cometer errores que afectan el largo plazo: Lanzar nuevas tecnologías de construcción con fallas, comprometer recursos con la nación que aún no se tienen, inaugurar obras que difieren a lo contratado y rodearse de personas con intereses mezquinos.