En las últimas semanas se han dado a conocer los resultados de las pruebas Pisa 2018, el Índice Departamental de Competitividad (IDC) del 2019 y junto con las cifras del Censo 2018 nos permite realizar algunas reflexiones y sugerir propuestas. En Caldas obtenemos un resultado agridulce en el IDC 2019, donde en el Pilar Educación Superior y formación para el trabajo obtenemos el puesto No. 4 de 33, apalancado por el ítem Calidad en educación superior donde tenemos el primer puesto con un puntaje de 7,93 sobre 10. Este es el resultado de las universidades acreditadas que tenemos y el trabajo liderado desde Alianza Suma. Por el otro lado, en Educación básica y media obtenemos el puesto No. 12 con un puntaje de 6,59, que se divide en Cobertura en educación con el puesto 20 (puntaje: 6,02) y Calidad en Educación con el puesto 6 (puntaje: 7,16).

Los resultados en Cobertura son el reflejo que el 51% de la población caldense mayor a 15 años cuenta con menos de 9 años de educación, y que de 100 estudiantes que entran a preescolar se gradúan 42. Esto se acentúa con la cifra de analfabetismo, de no saber leer ni escribir, cuando deberíamos estar hablando de analfabetismo digital o analfabetismo por no saber un segundo idioma. El analfabetismo es la peor forma de exclusión social y en Caldas tenemos el 5,1%, donde la cifra no es peor, gracias a Manizales que tiene el 2,8%. Risaralda y Quindío tienen mejores cifras que nosotros. Tenemos 6 municipios con doble dígito de analfabetismo, 10 municipios entre el 8 y 10%, y en los hombres que es mayor el analfabetismo, más del 60% de los municipios tiene doble dígito. El programa “Yo sí puedo” que se originó en Cuba es una buena referencia para implementar de manera intensiva en Caldas y obtener resultados rápidos en alfabetización. Además, está disponible en Sistema Braille, para personas con discapacidad auditiva, y con problemas intelectuales leves.

Este resultado agridulce nos lleva a las siguientes preguntas: ¿Dónde quedó la imagen que Caldas es la cuna de la cultura ciudadana y de la educación? ¿Qué podemos hacer para que la corrupción en la construcción de los colegios departamentales se solucione? ¿Será que el próximo secretario de Educación se podrá enfocar en las políticas públicas y no en hacer obra civil, amañar procesos de licitación para las empresas de seguridad o en guardar bicicletas en las bodegas?

La responsabilidad en los próximos años es enorme y se debe tener un enfoque hacia una Caldas con mayor aprendizaje y ampliación de capacidades. Ponemos a consideración del próximo secretario de Educación la propuesta de Caldas Educada, que tiene nueve pilares con programas bandera: 1) Planificación de largo plazo. 2) Aprender para hacer realidad la promesa de la educación (escolarización no es lo mismo que aprendizaje). 3) Rectores y docentes con incentivos basados en desempeño. 4) Mejoramiento de infraestructura y dotación de instituciones educativas. 5) Incentivo a la educación virtual y educación para el trabajo y el desarrollo humano. 6) Cultura y deporte complementos necesarios. 7) Permanencia escolar y ampliación de la oferta de la educación superior. 8) Ampliación de recursos para la articulación de la media con la educación superior. 9) Gestión del conocimiento en todos los sectores de intervención.

Un departamento educado tiene que ir más allá de una Secretaría de Educación, y por eso la persona que esté al frente de esta cartera debe tener una visión holística con un interés genuino de ser causa en el asunto. Reconocer que a pesar del esfuerzo para que nuestra capital sea una ciudad del conocimiento con el apoyo de las diferentes alianzas exitosas, en los restantes municipios no se ha trabajado en una apuesta más allá de la escuela. Centrarse exclusivamente en los escolarizados olvida la importancia de la educación para toda la vida y lo que necesitamos es educar para enseñar a conocer, a hacer, a ser y a vivir en sociedad.