Hija, te escribo esta carta en estos momentos que empiezas a aprender a leer y porque es necesario que queden plasmadas muchas cosas que aún no te he podido expresar y que con los años entenderás. Es una carta hecha con todo el amor y el resultado de muchas noches pensando en nuestro futuro. Primero quiero reconocerte que en los últimos dos años te quité tiempo para compartir y aprender juntos, pero siempre llevaré en el alma los recorridos que hicimos juntos por los pueblos de Caldas. Este ejercicio lo hice con todo el amor del mundo, por convicción, por vocación y no por negocio, como desafortunadamente sucede en la mayoría de los casos. Entiendo el sufrimiento de tu madre y el tuyo, al estar envueltas en una de las campañas más sucias, donde quisieron acabar con nuestra honra personal y familiar. Este es el resultado de un país lleno de odio y resentimiento, pero que cada día nos enseña que es la oportunidad de cambiar, respetarnos a pesar de las diferencias y ponernos de acuerdo en lo que nos une, entendiendo que la libertad de cada uno termina donde empieza la del otro. De tus abuelos paternos aprendí a tu edad el amor infinito por Colombia y el compromiso de trabajar para que más personas tengan un empleo digno y puedan vivir felices.

Aprendí que ante los problemas, creatividad; ante las presiones, convicción; y ante las posibilidades, coraje. Por eso, a pesar de que no respondimos a insultos e infamias, no sé si era necesario responder, tú más adelante me lo dirás. Si en el colegio o en la calle lo vuelven a hacer, responde con una sonrisa y una invitación a tomar el algo en nuestra casa. Allí les podremos mostrar que la ignorancia es atrevida y más cuando se acompaña con envidia. El odio y la polarización no estuvo ajena a quienes hoy son los llamados líderes de opinión del departamento, personas que aún no entienden para qué sirven los créditos con bajas tasas de interés como AIS. Para las empresas familiares decentes sirve para pasar de 4 empleos a más de 60 con todas las prestaciones sociales en un cultivo de frutales que se demora 4 años para recibir ingresos después de su siembra. Hoy podemos visitar esta plantación en la que el año pasado, en promedio, los operarios agrícolas se ganaron más del 25% del salario mínimo. También las razones para decirte por qué algunos parientes con intereses burocráticos y de negocios dudosos hablaron mal de nosotros, o el caso de otros que mancharon la memoria de tu abuelo y que la Corte Suprema de Justicia nos dio la razón. El delito se debe denunciar, venga de donde venga, tenlo siempre presente. Así mismo, estuvimos expuestos al peor terrorismo judicial utilizado para acabar con los que queremos hacer una gerencia pública pulcra, por eso es vital que conozcas el auto inhibitorio a favor de tu abuela Adriana Gutiérrez Jaramillo por la Corte Suprema de Justicia en el acta No. 290.

En la victoria y en la derrota se conoce el talante de las personas, los más cercanos nos chantajearon y al no ceder a sus presiones, no trabajaron, y como perdimos saltaron mostrando lo que son. Por eso hija ten en cuenta que éxito de muchos, fracaso de pocos, y que en la política la lealtad es un valor escaso. Soy consciente que aceptar la Asamblea te traerá dificultades, porque desgraciadamente en este país se acepta de mejor manera ser hijo de un narcotraficante que de un servidor público. Asumo la responsabilidad con humildad, pero con toda la decisión para acompañar al gobernador Luis Carlos Velásquez y trabajar para mejorar la calidad de vida de los caldenses. Así mismo, me comprometo a realizar un control político riguroso, pero respetuoso, con hechos y datos. Combatiremos la corrupción que denunciamos en campaña con argumentos, y que cada día los acontecimientos nos han ido dando la razón. La nueva ley de equilibrio de poderes me ha permitido llegar a este honroso cargo para representar a todos los caldenses. Me ganaré la confianza y demostraré que estoy preparado para liderar los intereses de la región. Por último, hija, #VamosConToda y por eso daré mi vida para que siempre puedas mirar a los ojos a todo el mundo, y te sientas igual de orgullosa que yo me siento de mis padres. Seré el diputado de los que quieran denunciar y proponer. Esta columna estará al servicio de todos ellos.

