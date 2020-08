Aprendizajes de siete meses

El aprendizaje está en lo desconocido, la pasión crece en la adversidad, y la humildad se fortalece reconociendo los aciertos y desaciertos. Han sido 7 maravillosos meses como diputado de Caldas, algo que nunca estuvo en mis planes de vida, pero que hoy valoro lo vivido y lo aprendido. A todos los caldenses, gratitud por la oportunidad de velar por los intereses colectivos del departamento. A mis colegas un reconocimiento por estar en esta corporación, porque es un cargo al que es difícil llegar, pero más difícil es sentir las expectativas frustradas de los ciudadanos que votan creyendo que desde estas curules se pueden hacer milagros para resolver las necesidades individuales. Al gobernador y a todo su equipo, mi agradecimiento por el esfuerzo que realizan para dirigir Caldas.

Los errores propios, pero también los que ha cometido nuestra corporación y el gobierno departamental, me han permitido aprender intensamente de lo público y de su funcionamiento. He aprendido que el poder del Estado en un departamento como el nuestro es muy grande. Caldas pesa solo el 1,6% del PIB de Colombia, con un PIB per cápita de $15,8 millones, es decir para que ustedes se hagan una idea, un caldense en promedio se gana 35% menos que un antioqueño, 93% menos que un bogotano, y un 3% menos que un risaraldense. Esta ha sido la tendencia de la última década y que habla por sí sola de los liderazgos en el sector privado y público, que en el caso del departamento se repite nuevamente. Las cifras, obviamente, no reflejan la enorme desigualdad en los ingresos, pero sí son un indicador que evidencia las oportunidades que tenemos en creación de valor y el porqué nuestros jóvenes se están yendo del territorio. La pobreza multidimensional en Caldas aumentó entre 2018 y 2019, y según el DANE el 29,3%, (298 mil 406 personas) se considera pobre. Esta situación muestra la dependencia del departamento en el gasto público, traducido en contratos y puestos. Esto seguramente lleva a que las corporaciones sean “apolíticas”: a político que gana, a político que apoyo. Sin considerar o tener en cuenta personas con perfiles que podrían ser más efectivos. Es inconveniente el “unanimismo” que se convierte en la pérdida del debate constructivo, que lo que busca es enriquecer las propuestas del ejecutivo y hacer control político para cuidar los recursos

públicos.

He aprendido sobre la dificultad que se tiene en nuestro país ser gobernador o alcalde, pues estamos llenos de normas y leyes que en muchos casos están hechas para que las cosas no funcionen. Pero también he aprendido que tenemos un sistema de entes de control que ya sea por falta de recursos o por ser parte del mismo sistema, las denuncias que realiza la ciudadanía no trascienden. Nuestra cultura es indolente ante las denuncias de corrupción y el mensajero termina siendo el sacrificado. Por eso a las personas les da miedo denunciar.

Escuchar y valorar los diferentes argumentos y el estudio riguroso, me ha permitido actuar con independencia y objetividad. Hemos acompañado ordenanzas que consideramos útiles para Caldas. En cuanto a las que hemos votado de manera negativa, se han dejado constancia de las razones y también de propuestas novedosas buscando que sean acogidas por el gobierno departamental.

Por más presiones que me realicen, no voy a renunciar al control político, no solo por el hecho que la ley de equilibrio de poderes me lo pide; también porque en estos 7 meses de gobierno se han demostrado casos de corrupción, clientelismo y que existen secretarías y entidades descentralizadas que fueron entregadas a “x” o “y” congresistas y/o empresarios por compromisos de campaña, y en donde el Gobernador no tiene injerencia.

Actuando todos con integridad y decisión podremos construir un Nuevo Caldas.