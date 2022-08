Aerocafe: Los hechos hablan

Buscar convencer a un círculo manizaleño al que solo le interesa trasladar La Nubia a Palestina mediante el modelo de obra pública que lleva más de 20 años en “contratitis” y nóminas paralelas me podría ocasionar una demanda por atentar contra el derecho al trabajo. Lo que sí considero posible es trabajar para persuadir al gobierno de Gustavo Petro para que aprovechemos la oportunidad histórica de construir un Aeropuerto internacional que le sirva a toda la región. Dados los nefastos antecedentes, la responsabilidad que tiene OHLA y Aerocafé, y la situación actual en la que se encuentra el proyecto, he planteado la alternativa de hacer una conciliación en el Tribunal de Arbitramento y posteriormente buscar una concesión que nos permita tener una #PistaLargaYA, en Palestina y con Transparencia.

El gran reto será enmendar las extrañas decisiones del pasado que evitaron realizar el proyecto por concesión o APP. El documento de Infi Caldas G.G 514-2020 evidencia el interés de 23 empresas en construir con sus propios recursos el aeropuerto, y la gran mayoría con una pista larga de 4 km de longitud. El texto radicado en el Ministerio del Transporte por el director general de la Aerocivil en noviembre 27 de 2017 con No. 1000.250.2 donde hace referencia a diversos estudios realizados desde el 2014 concluye “el proyecto no es autosostenible desde la perspectiva financiera y no genera beneficios socioeconómicos, por el reducido número de tráfico de pasajeros debido a la longitud de pista prevista para la fase I, el elevado nivel de inversión y la cantidad de aeropuertos existentes en esa zona del país”. Hoy la situación es aún peor teniendo en cuenta los proyectos de los aeropuertos Matecaña y Santa Ana.

Por esta razón seguimos insistiendo en #PistaLargaYA y con transparencia porque en este país no hay nada más permanente que lo provisional. Sin embargo, los intereses de algunos llevaron a obviar el Convenio Marco 400 de 2019 donde en su cláusula sexta, numeral 3 dice que en caso que se determine para la ejecución del proyecto en su totalidad o en parte requiera un contrato de concesión bajo esquema de APP, la ANI será quien concederá (adjudicará) la APP. Los estudios para definir si las obras se hacían por obra pública o por APP cayeron en manos del Consorcio KPMG – Aertec, y digo cayeron, porque OHLA y KPMG son viejos conocidos en hechos de corrupción en México y España. Por eso no sorprendió cuando el ganador de las obras fue la empresa OHLA, quien se bajó 7.457 millones de pesos para obtener el contrato. Muchos proponentes no se presentaron porque los precios eran ya de por sí bastante bajos y los tiempos de ejecución imposibles de cumplir como quedó consignado en las observaciones del proceso licitatorio PAUG-CA-01-202. ¿Cuál es el negocio, socio? ¿De qué me hablas viejo si esto es irreversible?

Afortunadamente ha servido que el torcido que querían hacer con la interventoría, no les funcionó. Las cifras y los hechos reflejan la verdad, y solo los incautos podrán creer que quienes estamos denunciando la corrupción somos los responsables de un proyecto que lleva una eternidad y nada de nada. Por eso hemos propuesto otras alternativas para obtener resultados diferentes. Si para algunos lo mencionado anteriormente no es falta de planeación, improvisación, nóminas paralelas, detrimento patrimonial, elefante blanco ¿Qué significado tiene para ellos la palabra corrupción? Cataloguémolo entonces como estupidez, que es aún más peligroso.

Por cierto, recientemente La Contraloría General que ha brillado por su complacencia, nos sorprendió con “…toda vez que se identifica un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos en este proyecto que a marzo 31 de 2022 ha recibido un total de giros por $114,873 millones” ($60,518M de la nación y $54,355 de la región).

Por último, agradezco a quienes me confieren superpoderes para trasladar el sitio de construcción de un aeropuerto, a quien ha demostrado ser un mal político, que no tiene votos, que pierde todas las elecciones, que no tiene apoyo regional ni nacional y que hace su trabajo por convicción y no por negocio. Mientras algunos siguen robando en el terraplén, nosotros continuamos generando esperanza y empleo de calidad en el Km 41.

#PistaLargaYA, en Palestina y con transparencia. No más corrupción. No más cortinas de humo a través de “Panfleteros” ni “mensajeros”.