Supera los pensamientos limitantes

La mente cada día produce aproximadamente 90.000 pensamientos y el 80% de estos son negativos o limitantes, lo que me lleva a reflexionar sobre el hecho de querer alcanzar las metas tener una bonita vida y sentirnos ganadores; esto no será posible mientras pensamos de manera pesimista, hay una voz dentro de nuestra cabeza que termina llevándonos al autosabotaje y haciendo que no avancemos.

¿Qué podemos hacer? ¿existe un conjuro que nos ayude a silenciar ese crítico interno que todo lo ve mal? Pues así es, todos tenemos la capacidad de reprogramar nuestra mente si enfocamos adecuadamente nuestra energía y nuestra atención, además de emplear el diálogo socrático para reconocer, reevaluar y direccionar los pensamientos. Tus emociones son el fruto de la interpretación que haces de cada situación, recuerdo o pensamiento anticipatorio. Entre el estímulo que puede ser real o imaginario y la aparición de una emoción hay aproximadamente medio segundo en el cual según tus patrones de pensamiento interpretarás el hecho como riesgo u oportunidad, activando así áreas diferentes de tu cerebro que determinaran la conducta que realizarás.

Un ejemplo de esto fue lo que le pasó a Karen, ella estaba en una reunión y derramó un café sobre su blusa enfrente de un cliente, en ese momento se sintió avergonzada y bajó el ritmo de la reunión por estar enfocada en la mancha, al salir pensó “quedé muy mal con este cliente, nunca volverá a querer trabajar conmigo”, “no sirvo para nada”, “siempre me pasa lo mismo”

Veamos lo que pudo haberlo hecho Karen para no caer en las trampas mentales, y cómo reestructurar los errores de manera adecuada (recuerda que hay que practicar frecuentemente para estar preparados para los momentos difíciles)

- Presiona el botón de pausa: Detente, respira profundo tres veces, revisa qué estás sintiendo, colocarle nombre a la emoción reduce a la mitad su impacto, para esto puedes escribirla y así disminuir aún más su impacto al hacerla evidente.

- Una alternativa de pensamiento pudo haber sido: Estoy avergonzada por el error, tendré más cuidado y voy a estar ate-Descubre el detonante: Identifica qué te afectó y descríbelo.

- Me importa mucho este cliente y por eso estoy nerviosa, me voy a tranquilizar para hacerlo bien.

- Identifica tu autodiálogo y neutralízalo:

- Ya comenzaron los pensamientos negativos, no les prestaré atención, no son ciertos.

- Otra vez estoy entrando en autosabotaje, no me dejaré llevar por estos pensamientos.

- Este cliente es muy importante para mí, voy a demostrar mis habilidades, lo del café es secundario.

- Me he preparado mucho para este momento y sé que lo puedo hacer bien.

- Refuerza tus creencias positivas

- Manejé muy bien la situación, cada vez tengo mayor control de mis pensamientos.

- Identifica las nuevas emociones: me sentí incómoda, pero no me limito, ahora me siento con energía.

Este modelo de cinco pasos lo puedes aplicar en situaciones del pasado, del presente o cuando tu mente viaje al futuro, la clave del éxito está en la práctica, entre más lo hagas más fácil será para tu cerebro activar la forma racional de interpretar las situaciones y te sentirás mucho más seguro, motivado y en equilibrio.



Link para el QR https://www.youtube.com/watch?v=aailD6sW7bo