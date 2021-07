Lo que todos debemos saber de primeros auxilios psicológicos

La situación de tensión que está pasando el mundo, desafía la capacidad de regulación emocional de las personas aprender los mínimos de primeros auxilios psicológicos (PAP) nos permite tener una respuesta empática, de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar nuestra ayuda.

Todos necesitamos estar preparados para acompañar cualquier persona que necesite de un apoyo emocional ya sea física o virtualmente, piensa en este escenario: estás liderando una reunión y de repente una de las compañeras comienza a llorar, se le dificulta respirar y se angustia, ¿sabrías cómo manejar la situación? Pocos saben cómo hacerlo y por eso necesitamos saber más del tema para dar apoyo mientras conectamos a la persona con un profesional calificado que le pueda ayudar a regularse emocionalmente, en este momento ya no es solo un tema de psicólogos y terapeutas es una necesidad de todos.

Los primeros auxilios psicológicos son una técnica de intervención que se aplica con alguien que ha sufrido un impacto emocional, está en shock o se siente vulnerable y requiere de apoyo o acompañamiento de manera no invasiva. No todas las personas que experimentan una situación de crisis necesitarán o querrán PAP, Solo debe llevarse a cabo con quienes expresen apertura a su realización.

Los primeros auxilios psicológicos tienen como objetivo proteger a la persona de sufrir más daño físico o psicológico por la alteración emocional.

No es una intervención terapéutica, es brindar apoyo estructurado y contención emocional en un momento de alteración por eso puede ser realizado por cualquier persona que tenga claros los pasos de los PAP, de acuerdo con la gravedad de la situación es importante conocer los propios límites y buscar la ayuda de profesionales de la salud mental que puedan acompañar a la persona en el proceso terapéutico posterior. Los primeros auxilios psicológicos están indicados desde inmediatamente después del impacto, ya sea una crisis cotidiana o una emergencia grupal y hasta aproximadamente 72 horas después.

Aspectos clave en la ayuda y el apoyo emocional responsable:

¿Qué hacer?

Antes de intervenir:

Infórmate que sucedió.

Con qué apoyo psicosocial cuenta la persona.

Identifica qué riesgos de seguridad puede haber en el momento.

Durante

Mantén la calma, respira consciente y habla de manera pausada.

Busca un lugar tranquilo para hablar, minimizando las distracciones externas

Ten apertura y escucha de manera atenta.

Respeta la privacidad y mantén la confidencialidad de la historia salvo razones de fuerza mayor.

Revisa según la cultura y las creencias de la persona lo que es adecuado frente al contacto físico.

Se paciente al escuchar, trata de no interrumpir.

Ayúdale a encontrar un profesional que pueda acompañar el proceso terapéutico de ser necesario.

Si es en la empresa revisa si cuentan con programas de apoyo al empleado e informe a la persona de sus opciones.

Hable de manera empática.

No hagas promesas que no puedas cumplir.

No juzgues.

Si es un colaborador no actúe como su jefe, sino como una persona que está interesada en su bienestar.

No compares su situación con la de otras personas.

Después

Valida que la persona esté a salvo.

Descansa este tipo de situaciones son muy agotadoras.

Haz seguimiento pasados unos días para saber cómo siguió la persona.

Fomenta la creación de redes de apoyo entre compañeros.

Es muy importante que los afectados puedan ser conscientes de que tienen la capacidad de regular sus emociones y hacer frente a las dificultades, así podemos enfocar los primeros auxilios psicológicos como una forma de fomentar la autonomía de las personas afectadas, que estas puedan volver a recuperar el control sobre su vida y salir fortalecidos de la situación adversa.

Para ampliar la información existen muchas guías creadas por la OMS con el fin de promover las estrategias de afrontamiento y acompañamiento en salud mental.