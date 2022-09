La renuncia silenciosa más que una frase de moda

Hacer lo mínimo, no aportar un poco más o cumplir con las obligaciones; son expresiones relacionadas con el fenómeno más reciente en el lugar de trabajo, la renuncia silenciosa, término acuñado en Tiktok y que le está dando la vuelta al mundo, este básicamente significa que los colaboradores se limitan a realizar solo las tareas descritas en su rol y no avanzan más allá de sus responsabilidades oficiales.

Dentro de los cambios que nos dejó la pandemia, la renuncia silenciosa apareció como respuesta al agotamiento que vivieron las personas durante las interminables jornadas laborales y el deseo de tener un verdadero equilibrio entre la vida personal y laboral. Como para muchas personas la renuncia no es posible, optaron por el abandono silencioso, la tendencia simplemente habla de hacer lo mínimo que se espera en el trabajo. Según el estudio de Deloitte, los jóvenes buscan cada vez más flexibilidad y propósito en su trabajo, y equilibrio y satisfacción en sus vidas, pero esto ya no es solo un tema de la generación Z, sino de personas de todas las edades que anhelan tener un verdadero equilibrio y no logran encontrarlo.

¿Por qué es atractiva la renuncia silenciosa para las personas?

La sensación de control, de libertad y de bienestar detrás de la popularización del término han hecho que cada día más personas se identifiquen con el significado y aspiren a él, pero lo que realmente oculta este deseo es un posible agotamiento no diagnosticado o reconocido por la persona.

¿Qué acciones tomar para afrontar la renuncia silenciosa?

- Reimaginar la experiencia laboral.

- Entrenar a los líderes para tener recursos emocionales y prácticos para reconocer que algunas personas están sufriendo y saber cómo abordar el problema.

- Propiciar espacios para tener conversaciones sobre el tema ayude a que los colaboradores perciban el interés de la compañía en su bienestar integral y no solo en sus resultados.

- Fomentar acciones de promoción de la salud mental que incluyan estrategias para mantener el equilibrio vida/trabajo.

- Facilitar espacios de conexión entre los intereses de las empresas y el propósito de las personas.

- Generar relaciones de valor entre los diferentes miembros de la empresa.

- Facilitar apoyo cuando las personas lo requieran, aunque no lo expresen de manera explícita.

- Promover redes de apoyo entre los compañeros con el fin de mitigar la soledad.

- Trabajar por la consolidación de culturas laborales que promuevan el cuidado mutuo.

- Capacitar a las personas con elementos de autocuidado que les permita hablar abiertamente del tema.

La mejor forma de reducir la renuncia silenciosa es hablar de ella sin prejuicios y enfocar las acciones en el bienestar de todas las personas, permitiéndoles entender que pueden encontrar el equilibrio al abordar su estilo de trabajo de una manera más efectiva y considerando que estar ocupado no es lo mismo que ser productivo.