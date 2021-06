Ojo con los vecinos

Dice el refrán: “cuando veas a tu vecino afeitarse la barba, pon las tuyas a remojar”, refrán que ojalá nos sirva para que logremos evitar lo que está pasando políticamente en nuestros países vecinos. Venezuela tiene un gobierno manejado por la dupla Chávez-Maduro que lleva más de 20 años en el poder y que se encargaron de acabar con el país y tal como están las cosas, todavía hay Maduro para mucho rato.

Ecuador acaba de pasar por unas elecciones presidenciales a las que el país llegó totalmente polarizado y se puede decir que la elección se dio entre los partidarios de Correa y sus enemigos. Afortunadamente, ganó el candidato contrario al señor Correa.

Hace pocos días se llevaron a cabo las elecciones para elegir al presidente del Perú, en las que inicialmente se presentaron diez candidatos, quedando en la segunda vuelta dos candidatos totalmente opuestos. Una candidata de derecha Keiko Fujimori, hija de un expresidente que está preso y que inclusive ella y sus hermanos están investigados judicialmente -todo apunta tal como están las cosas, que al menos Keiko irá a parar a la cárcel-. El otro, Pedro Castillo, que tiene como experiencia laboral el haber sido un profesor de primaria de una escuela rural en el Perú con pocos conocimientos administrativos y en el manejo de la actividad pública. Este hasta ahora presidente electo, porque todavía no lo han reconocido oficialmente, se hizo conocido en el Perú por ser el promotor de un paro nacional. Inclusive al inicio de la campaña era un total desconocido y sin embargo, logró en la primera vuelta sacarle un amplio margen a sus contendores.

Esta elección puede llegar a convertirse en algo muy normal a nivel mundial, donde candidatos con poca preparación, pero con buena capacidad de comunicación con los sectores populares, con discursos populistas y demagógicos, pueden llegar a ser presidentes. En el caso del Perú la realidad es que no había por quien votar y aparentemente el futuro que le espera a ese país no es el mejor.

Lo que está pasando con nuestros vecinos puede ser premonitorio de lo que puede llegar a pasar en Colombia en las elecciones del año entrante. A la fecha hay un candidato que tiene muchas opciones para llegar a la segunda vuelta y detrás de él hay unos cincuenta precandidatos.

La pandemia y los bloqueos trajeron un cambio total tanto político, como económico para el país y sirvieron para demostrar que entre los precandidatos no hay ninguno que se destaque, incluyendo el de Uribe, que entre otras ni el mismo sabe a quién designar. Uribe cada día que pasa va perdiendo fuerza electoral y es muy poco probable que un candidato de su partido logre llegar a la segunda vuelta.

La primera vuelta presidencial se tiene programada para el 29 de mayo. Todavía falta mucho tiempo. Hace cuatro años a esta altura, el candidato con mas posibilidades de ganar era Germán Vargas Lleras y la campaña se encargó de desinflarlo. En mi caso personal estaba convencido que Sergio Fajardo iba a ser el hombre indicado para asumir la presidencia, pero en los actuales momentos, cuando debería poner el pecho y mostrarse como un líder para el país, ha pasado totalmente de agache y esperando ver cómo se desenvuelven las cosas. Pueda ser que no nos vaya a pasar en las elecciones presidenciales del año entrante lo que acaba de suceder en el Perú, que los electores no sepamos cuál de los dos candidatos sea el más peligroso y más malo, en vez de poder escoger como debería de ser, entre dos buenos.

NOTA 1: . Muchas felicitaciones al diario La Patria por sus 100 años. Periódico que hace 26 años, por una invitación muy amable que me hiciera Luis Felipe Gómez -director del diario en esa época-, me abrió sus puertas para que quincenalmente pueda dar mis opiniones sobre la ciudad y el país. Sin lugar a dudas, en medio de la desinformación en que vivimos por la proliferación de falsas noticias a través de las redes sociales, La Patria es el diario de la verdad.

NOTA2: No deja de ser aterrorizador que Manizales el viernes pasado haya presentado mil cien contagios de Covid. El numero de muertos esta creciendo exponencialmente y como se dice los hospitales están “minados”. Todo indica que los manizaleños no estamos cumpliendo los protocolos de bioseguridad.