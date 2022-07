Poema escrito por el uruguayo Eduardo Galeano, quien es muy reconocido a nivel mundial por haber escrito el libro “las venas abiertas de América Latina”:

Sueñan las pulgas con comprarse un perro

y sueñan los nadies con salir de pobres,

que algún mágico día

llueva de pronto la buena suerte,

que llueva a cántaros la buena suerte;

pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy,

ni mañana, ni nunca,

ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte,

por mucho que los nadies la llamen

y aunque les pique la mano izquierda,

o se levanten con el pie derecho,

o empiecen el año cambiando de escoba.

Los nadies: los hijos de nadie,

los dueños de nada.

Los nadies: los ningunos, los ninguneados,

corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos,

rejodidos:

Que no son, aunque sean.

Que no hablan idiomas, sino dialectos.

Que no profesan religiones,

sino supersticiones.

Que no hacen arte, sino artesanía.

Que no practican cultura, sino folklore.

Que no son seres humanos,

sino recursos humanos.

Que no tienen cara, sino brazos.

Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal,

sino en la crónica roja de la prensa local.

Los nadies,

que cuestan menos

que la bala que los mata.

Poema que es la base del discurso de la vicepresidenta electa Francia Márquez y que, en mi opinión, lo dice todo.

Petro ganó la presidencia gracias a los votos de la Costa Atlántica, cuyos electores votaron por un paisano de ellos, así algunos digan que no nació en Ciénaga de Oro, municipio del departamento de Córdoba. Su votación también fue ganadora en los departamentos de la Costa Pacífica y en el Amazonas colombiano. Regiones olvidadas y abandonadas. Obviamente Bogotá también contribuyó mucho para su triunfo.

El gran reto de Petro y su coequipera, que es del Cauca, es rescatar estas regiones y sacarlas del atraso y la pobreza en que están. Tarea nada fácil si se tiene en cuenta la fuerte presencia que hay allí de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, que las tienen sumidas en un clima de violencia, amenazas, desplazamientos y muerte de sus líderes.

En los quince días que lleva de elegido Petro se ha mostrado, contra todo pronóstico, como todo un conciliador. Logró en pocas horas conformar las mayorías en el Congreso, muchos de los congresistas no quieren perder los beneficios y prebendas a los que han estado acostumbrados. Se ha reunido con los principales líderes políticos del país, siendo lo más representativo la reunión que tuvo con el expresidente Uribe, con quien charló largo rato. Todos quieren montarse a la Petroneta y se acabó la oposición. El discurso de Petro me sigue pareciendo, especialmente en lo económico, romántico e ingenuo.

Ñapa: La verdad duele. Hay que destacar el enorme esfuerzo y el trabajo realizado por los integrantes de la Comisión de la Verdad para elaborar el informe, así algunos digan que éste es sesgado e izquierdoso. Sin lugar a dudas, este informe puede ser un insumo muy importante para que el país tome conciencia de las atrocidades que se han cometido y que se siguen cometiendo. Con este informe Petro tiene otra razón muy poderosa -además, de los votos recibidos por parte de las regiones excluidas-, para trabajar intensamente en rescatar las zonas que según el informe han sido las más afectadas por la guerra.