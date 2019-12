Primera: El paro se inició por sospecha. La ANIF propuso que a los jóvenes se les pagara el 75% del salario y Fenalco una modificación al código laboral; además, sumó un tema pendiente sobre una reforma al régimen de pensiones. Temas muy sensibles y sobre los cuales el gobierno no tenía nada que ver. Sin embargo, estas propuestas fueron el detonante para que el país empezara desde el pasado 21 de noviembre a sufrir los rigores y dificultades del paro.

Segunda: Las redes sociales han jugado un papel trascendental. Lo que sucede en las marchas se conoce inmediatamente, lo delicado es que no se sabe si la noticia es verdadera o falsa. Éstas fueron una de las grandes generadoras de incertidumbre y temor. Nunca se sabrá si en verdad algunos conjuntos habitacionales en Bogotá y Cali fueron asaltados por los vándalos, lo que sí fue cierto es que la mayoría de los pobladores de estos conjuntos se amanecieron con palos y armas protegiendo sus propiedades.

Tercera: Las marchas del 21 de noviembre en su mayoría se hicieron tranquilas y calmadas. Lamentablemente la presencia de vándalos y algunos actos violentos que se presentaron, hicieron que se perdiera la calma. Escenas como la que vimos contra un supermercado de cadena, cuyas puertas fueron tumbadas por una buseta, estando los empleados dentro del establecimiento, con el único propósito de robarlo, fue muy agresivo e intimidante; lo mismo que los daños que se hicieron contra las estaciones y buses de Transmilenio. Las imágenes mostradas eran propias de una película de terror. En Manizales el paro fue calmado, salvo unos brotes violentos que se presentaron en el sector de San Marcel. Vale la pena destacar las actividades desplegadas por el rector y vicerrector de las universidades de Caldas y Nacional para evitar que se fueran a presentar problemas mayores en sus centros educativos.

Cuarta: El Esmad, es un grupo de agentes de la Policía Nacional que están capacitados para atender disturbios, pero por mucha preparación física y mental que tengan, es muy difícil que se controlen ante los improperios, insultos y ataques físicos que le hacen los manifestantes. También hay que reconocer que en algunas oportunidades hacen un uso desproporcionado de su fuerza y utilizan unas armas, que aunque estén debidamente autorizadas, lamentablemente pueden ocasionar graves lesiones o llegar a causar la muerte. Hay un clamor por parte de los manifestantes para que este grupo sea liquidado, lo que no ha sido aprobado por el gobierno. Liquidarlo podría dejar a la comunidad desprotegida para defenderse de los ataques violentos y agresivos que presentan unos vándalos infiltrados en las manifestaciones. Otro punto a analizar es qué sentirán las familias de estos policías cuando salen a cumplir su misión. No hay ninguna duda de que la investigación y posible sanción al agente que le produjo la muerte al estudiante Dilan Cruz, los asustó y van a ser más cuidadosos y precavidos en el control y manejo de las manifestaciones.

Quinta: Como son muchas las organizaciones que dicen ser dueñas del paro, son muy diversas las peticiones y muchas de ellas desproporcionadas, que inclusive Duque no tiene la potestad para resolver. El presidente se ve desubicado y lo más grave, está perdiendo el respaldo hasta de su propio partido. Los manifestantes lo están poniendo contra la pared y en un momento de desespero puede llegar a tomar decisiones que no le van a convenir al país.

Sexta: Una gran parte de la comunidad está cansada del paro. La economía se está viendo muy afectada, especialmente los comerciantes, pues la época previa a la Navidad es la de mayores ventas. En ciudades como Bogotá muchos trabajadores tienen que caminar hasta tres horas después de haber terminado su jornada laboral para llegar a sus casas y en Cali, se han presentado enfrentamientos entre seguidores y opositores del paro.

Séptima: Los manifestantes cogieron impulso y no lo van a dejar perder. La única esperanza es que llegue Navidad, nos vayamos todos a cantar villancicos, a esperar que las cosas se calmen y a rezar para que no vuelvan a iniciar con más bríos en los primeros días del 2020.