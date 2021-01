Hasta principios de los años noventa la salud de los colombianos era atendida por parte del Instituto de los Seguros Sociales, al que solamente tenían acceso el 25% de la población colombiana. El resto de personas era atendido por caridad en los centros de salud y algunos pocos, los que podían, tenían que pagar la atención médica con sus propios recursos. En términos generales el servicio de salud colombiano era prestado por el Estado.

Con la Ley 100 del año 1993 se cambió totalmente el sistema. Si bien todavía una parte de la atención de la salud es tarea del sector público, la inmensa mayoría de la prestación del servicio se hace a través de las EPS privadas.

En los primeros años de la implementación de la ley el sistema mostró sus bondades. Su cubrimiento llegó a atender a casi el 100% de la población y la atención de las EPS, comparadas con el que prestaba el seguro social, era muy superior.

Lamentablemente con el paso del tiempo la prestación del servicio se deterioró y el gobierno ha sido incapaz de poner en cintura a las EPS. La pandemia se ha encargado de evidenciar las debilidades que estas tienen para la atención de los usuarios. Con ocasión de esta se estableció que la atención de los pacientes se llevaría a cabo por celular, denominándola “teleconsulta”, sin embargo, en la práctica se trata más de un “teleapoyo”, que no remplaza en ningún momento el examen físico de una consulta médica.

Con la evolución de la pandemia nos esperan unos meses durísimos, pues hay un crecimiento vertiginoso de los contagios de la enfermedad y una rápida ocupación de las UCIs en nuestros centros de salud. Estamos enfrentados en una carrera loca contra la enfermedad tratando de controlarla y procurando qué el proceso de vacunación se pueda realizar lo más rápido posible.

Al estar la prestación del servicio médico en su mayoría en manos del sector privado la pandemia ha mostrado la gran debilidad que tiene nuestro sistema de salud. Si los hospitales no producen, no reciben plata. Los médicos son contratados por evento, por lo que si no atienden pacientes no hay ingresos. El encerramiento, con una pandemia muy activa, está trayendo consigo que no se atienda a los pacientes como debería ser. Además, no se están tratando en la debida forma a las personas que padecen enfermedades distintas al COVID, y lo que aún es más complicado, la comunidad no quiere consultar a los médicos, por lo que se están aplazando tratamientos esenciales para la recuperación de las personas, lo que puede complicarse en el futuro.

Mientras dure la crisis -no siendo claro cuánto puede durar- solo se deberían hacer cirugías prioritarias; sin embargo, por el manejo financiero del sistema de salud esto no se esta cumpliendo. Se siguen haciendo procedimientos no esenciales que en algunas oportunidades contribuyen a la congestión de las UCIs y se consumen medicamentos que están escaseando.

Sin lugar a dudas es urgente la vacunación. La meta eslograr que entre el 70% y el 80% de la población se haga inmune al Coronavirus, lo que se puede lograr con la recuperación de la enfermedad -que no es la vía más segura- o por medio de la vacunación.

Se espera que las vacunas lleguen al país el mes entrante y el proceso de vacunación no va a ser nada fácil. El cumplimiento de los requisitos del manejo de la vacuna, entre los que está la conservación de la cadena del frio, son bastante complejos.

No se conoce todavía cómo va a ser el proceso de aplicación de la vacuna, que sin lugar a dudas requiere un protocolo muy estricto y claro. Un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas son los laboratorios clínicos contratados por las EPS, donde las congestiones y aglomeraciones especialmente en esta época son totalmente atemorizadoras.

Para evitar que el proceso de vacunación vaya a contribuir con la propagación de la enfermedad, esta se debe de realizar en sitios amplios y ventilados. Además, la información a la comunidad sobre dónde y cómo se aplicará la vacuna debe ser lo más clara y precisa posible.

Un sitio que puede servir para llevar a cabo la vacunación en Manizales es Expoferias, que se caracteriza por ser amplio, ventilado y de ingreso controlado.