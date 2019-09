Hace unos pocos días un avión de la aerolínea Avianca hizo un aterrizaje de "barriga" en nuestro aeropuerto La Nubia. Este aterrizaje es motivo de investigación por parte de la Aeronáutica Civil. En su momento la compañía manifestó que obedeció a un fuerte viento que se presentó al momento del aterrizaje, pero esta explicación no es muy convincente.

En los últimos días se han estado presentando cancelaciones de vuelos de Avianca que, según dicen los funcionarios de esa aerolínea, obedecen a fallas técnicas de los aparatos. No deja de ser preocupante que las dificultades en los aviones se están dando en los actuales momentos en que, según se dice, la aerolínea anda en problemas económicos.

Se ha vuelto un tema recurrente a nivel nacional comentar que La Nubia es uno de los aeropuertos del país que presentan más dificultades para la operación aérea. Es claro que la pista está rodeada de montañas y que al final de esta en la parte oriental, se construyeron unas casas, lo que hace que el sobrepaso no sea fácil. Esta característica del aeropuerto genera ciertos temores a algunos pilotos, especialmente para los de Avianca, quienes ante cualquier "amago" de lluvia, cancelan el aterrizaje en Manizales. Esto es muy extraño debido a que los pilotos de otras aerolíneas en igualdad de condiciones meteorológicas realizan el aterrizaje. Como explicación, Avianca manifiesta que los protocolos de operación aérea de la compañía son más exigentes que los de las otras aerolíneas, aunque al parecer el pasado mal aterrizaje en La Nubia puede haber obedecido a inexperiencia del piloto.

Ante las dificultades económicas de Avianca y las supuestas limitaciones para las operaciones aéreas que presenta La Nubia, hay una alta probabilidad que Avianca no siga operando en Manizales, lo que sería muy lamentable para nuestra ciudad, así tengamos otras aerolíneas que estén prestando el servicio.

Avianca moviliza el 60% de los pasajeros del país y es muy importante para las conexiones aéreas bien sea nacionales o internacionales y desde el punto de vista de presentación de la ciudad, no se puede proyectar la mejor imagen ante nuestros visitantes que la principal aerolínea del país no venga a Manizales.

El aeropuerto Matecaña de Pereira no es la solución aérea de nuestra ciudad. Cada día está más congestionada la Autopista del Café, lo mismo que la llegada a este aeropuerto.

Afortunadamente el presidente Duque entendió completamente nuestra necesidad de tener un aeropuerto para Manizales que no tenga las limitaciones de La Nubia, por lo que está comprometido en desembolsar $150.000 millones tan pronto se tenga constituido el patrimonio autónomo y se haya abierto la fiducia para el manejo de los recursos del proyecto de Aerocafé.

La primera etapa del proyecto consiste en construir una pista de 1.460 metros y tiene un costo aproximado de $400 mil millones. La meta es poder tener todos los estudios y documentos listos para sacar la licitación de la construcción para el segundo semestre del año entrante y los estimativos son que su construcción tarde entre 24 y 30 meses.

Con la llegada de Iván Duque a la presidencia se logró que todas las instituciones del orden nacional que de una u otra manera tienen que ver con la construcción del proyecto de Aerocafé participen y acompañen a sus directivos para que éste pueda salir adelante, por lo que todo apunta que se logre cristalizar la licitación y se reinicie nuevamente su construcción.

No tengo ninguna duda que el proyecto del Aeropuerto de Palestina y una nueva vía a Mariquita, son los objetivos más importantes que tenemos para lograr la consolidación del desarrollo y crecimiento de Manizales y nuestro departamento.