La gripita de ferias

No deja de ser paradójico que en medio de una pandemia el país esté totalmente abierto y se hayan podido celebrar distintas festividades como la navidad y el fin de año; lo mismo que la feria de Cali y de Manizales.

Manizales acaba de celebrar el tradicional evento ferial con programación para todos los gustos: tablados populares localizados en diferentes barrios de la ciudad; conciertos en los que se destacaron el de la Plaza de Bolívar, donde actuaron cantantes ampliamente reconocidos a nivel nacional y el del Estadio Palogrande; una amplia y variada programación deportiva en la que sobresalieron espectáculos como los monster truck y la carrera de Down Hill, cuyo recorrido de 3.600 metros, entre el cable y Aranjuez, es la pista mas larga del mundo.

Además se tuvieron los eventos tradicionales de la feria como son los desfiles de las reinas, la feria artesanal y las corridas de toros -nuestro gran evento diferenciador de otras ferias y fiestas que se realizan en el país-.

Sin lugar a dudas es digno de destacarse todo el esfuerzo que hizo la administración municipal para que en medio de las circunstancias que estamos viviendo, haya logrado sacar adelante la feria, siendo un evento que sirve muchísimo para dinamizar la economía de la ciudad.

Después de dos años de no haberse podido celebrar la feria, la ciudadanía se sintió libre y feliz. Aprovechó al máximo la programación ferial y la disfrutó en grande. No le paró ni cinco de bolas al Covid-19, ni a su variante el Ómicron, ni tampoco respetó los protocolos de bioseguridad y mucho menos los distanciamientos físicos.

Como dice el dicho “después del gusto, que venga el susto”. Cali está padeciendo muy fuertemente los efectos de su feria. En Manizales los contagios andan disparados. Pero esto no está pasando solo en Manizales y Cali, la variante Ómicron está regada por todo el país y está infectando a los colombianos y al mundo entero en forma exponencial.

La “gripita de la feria” es el nombre que le estamos dando los manizaleños a la infección respiratoria que estamos viviendo. En cuanto al número de contagiados por Covid en el país los datos no son confiables, toda vez que solo se le está haciendo la prueba a los mayores de sesenta años, a las personas con comorbilidades, a los menores de tres años y al personal de salud. Es de resaltar que aproximadamente la tercera parte de las pruebas están dando positivas.

La recomendación de las autoridades de salud es que las personas sintomáticas se aíslen por un tiempo mínimo de siete días, si no mejoran deben ser evaluados por un médico. Después de veinticuatro horas sin medicamentos y sin fiebre se considera caso recuperado. Los malestares producidos por la gripa o por el Covid están generando una enorme controversia respecto al manejo de las incapacidades o certificados de aislamiento que son otorgados por el médico, para la cual debe tener en cuenta si el paciente puede o no trabajar virtualmente desde su casa.

El respeto y el temor al virus se perdió. Estamos a merced del buen juicio y responsabilidad de la comunidad. La única ventaja que tenemos para manejar el riesgo es que en Colombia el 58% de la ciudadanía está vacunada con esquema completo, dos dosis (Manizales esta en el 68%), que si bien no evita el contagio de la enfermedad, si sirve para que no se complique el paciente. De todas maneras en Manizales los hospitales se están complicando por los aislamientos del personal de salud y aunque las UCIS todavía resisten, no podemos cantar victoria porque a mayor número de contagios, mayores posibilidades de complicaciones y por ende un posible aumento del número de muertos.

Pero también el alto número de contagios está afectando a las empresas y oficinas porque los contagios están aislando a sus empleados; un ejemplo son las aerolíneas que han tenido que cancelar vuelos porque los pilotos por síntomas respiratorios no han podido ir a trabajar a última hora. Los contagios del personal de salud están retrasando la atención de los pacientes y las urgencias hospitalarias, lo que lleva a aplazar los procedimientos.

Estamos enfrentando una enfermedad altamente contagiosa, con una complicación adicional y es que el COVID-19 sí repite. La única esperanza que tenemos con estos meses tan duros que se nos avecinan, es que finalmente logremos la tan anhelada inmunidad del rebaño.