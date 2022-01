Al principio de la pandemia, muy ingenuamente, se llegó a pensar que por fin se iba a dar la solidaridad en el mundo entero. Sin embargo, lamentablemente esto no sucedió. Aunque hay que aclarar que a nivel local se presentaron muestras de acompañamiento y colaboración con las personas que fueron afectadas por el Covid-19, por la pérdida de trabajo y por la reducción de ingresos familiares.

Los países desarrollados y más ricos del planeta acapararon las vacunas disponibles. Se aseguraron de tener a su disposición vacunas que superan ampliamente su población. Es aberrante, lo que hizo Canadá, que con una población de 38 millones de personas, compro 360 millones de dosis.

En Colombia después de tener durante tres meses una relativa tranquilidad con respecto a los contagios, la semana pasada iniciamos el “cuarto pico” debido a que el número de infectados está creciendo muy rápidamente y se cree que por las fiestas de fin y principio de año los contagios se disparen.

En nuestro medio estamos ad-portas de que se aumenten los contagios, no solo por los motivos anteriormente expresados, sino también por la celebración de la tradicional ferial anual. Igualmente, hay que tener claro que Colombia esta totalmente abierta a nivel nacional e internacional y que cada vez son mas relajados los cumplimientos de los protocolos de bioseguridad y el uso apropiado del tapabocas. Lo único que nos puede ayudar para que las cosas no se compliquen, es aumentar el número de vacunados con el esquema completo -dos dosis-, con la meta de llegar al menos hasta el 70% de vacunados -estamos aproximadamente en el 55%-.

La variante Ómicron, que apareció a mediados de noviembre, está haciendo estragos a nivel mundial. En Europa se están presentando contagios diarios que son los más altos desde que se inició la pandemia.

La falta de solidaridad no solo se presenta con el manejo de las vacunas, también se está dando con los laboratorios que las producen. En semejante crisis mundial los laboratorios vieron una oportunidad económica y decidieron irse cada uno por su lado sin compartir información científica, con lo que se retrasó la aparición de las vacunas y la posibilidad de que estas fueran más eficaces. Un trabajo en equipo habría contribuido sin lugar a dudas, a mitigar el impacto en la salud de una gran parte de la humanidad y obviamente en la economía.

Mientras que países como España, Italia, Francia y aún Chile superan tasas del 70% de vacunación completa, hay países como Haití y muchos africanos cuya tasa de vacunación no llega al 5%. El promedio mundial de vacunación, en esquema completo, está por debajo del 50%.

Es increíble que con los estragos que está produciendo el Ómicron a nivel mundial no se haya tomado consciencia de la importancia que tiene el que la población este vacunada. Mientras haya países y poblaciones sin vacunarse es muy alta la probabilidad de que sigan apareciendo nuevas cepas en cualquier lugar del mundo y que algunas de ellas sean muy agresivas.

Países africanos y la India han estado reclamando a nivel mundial que se liberen las patentes de las vacunas, esto contribuiría a aumentar las disponibilidad de éstas en el mundo y a precios mucho mas económicos que los que actualmente se tienen. Lamentablemente no han sido escuchados en este clamor.

Las vacunas han mostrado que son efectivas para reducir las muertes y para mitigar los efectos de la enfermedad. Sin embargo, no están funcionando acertadamente para prevenir los contagios. Sin lugar a dudas es urgente mejorar la efectividad de las vacunas, sobre todo si se tiene en cuenta que este es un virus que a diferencia de los demás, si repite. Una muestra de la capacidad de contagio de la variante Ómicron es lo que esta sucediendo en España. El 28 de diciembre del 2020, con la población sin vacunarse, presentó 24.462 casos nuevos y el 28 de diciembre del 2021, con el 80% de la población con el esquema completo de vacunación, tuvo 99.671 contagios nuevos. En lo que si mejoró este país, fue en el indicador de las muertes, porque pasaron de tener el 28 de diciembre del año pasado 298 muertos a tener el 28 de diciembre de este año 114 muertos (cifra que sin lugar a dudas es alta, así porcentualmente sea menor).