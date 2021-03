Antes de que apareciera el coronavirus en el país había una gran brecha entre la educación que recibían los estudiantes de los colegios privados con respecto a la que tenían los de los colegios públicos. Esta brecha se amplió aún más durante la pandemia.

La ministra de Educación ha tenido una enorme discusión, especialmente con Fecode, desde que se levantó la cuarentena, tratando de abrir los colegios públicos al menos en “alternancia”, discusión que ha sido estéril debido a que este sindicato no ha dado su brazo a torcer. El sindicato no está interesado en autorizar a sus afiliados para que dicten clases presenciales por ningún motivo. Hay que tener en cuenta que actualmente la mayoría de los colegios privados en el país ya volvieron a implementar clases presenciales en los establecimientos educativos, lo mismo que algunos colegios públicos. Al parecer Fecode está preocupado por los contagios; sin embargo, estudios han demostrado que la probabilidad de contagio de un niño a los adultos es muy baja.

Al inicio de la pandemia se vio como posible solución para continuar con la educación el que se pudieran dictar clases virtualmente y que los alumnos las recibieran en sus casas utilizando computadores y celulares. Sin embargo, para nadie es un secreto que no es lo mismo una educación virtual, que una presencial. Aunque los estudiantes tengan los equipos requeridos y una excelente conectividad para recibir las clases, es muy difícil para el profesor lograr transmitir sus conocimientos de manera efectiva y, sobre todo, que los estudiantes estén atentos.

Adicional a lo anterior, el 86% de los maestros de primaria y el 90% de los de secundaria tienen más de 45 años de edad y no están capacitados para dictar cursos virtuales. Podrán tener conocimientos para el manejo de plataformas para hacer reuniones de trabajo o sociales, pero no para manejar las diferentes plataformas educativas virtuales que se disponen y todas las herramientas con las que estas cuentan.

El trabajo desde las casas está afectando a los profesores, pues estar “pegados” de la pantalla del computador o del celular dictando clases, controlando a los alumnos y sin poder interactuar con sus pares los está golpeando psicológicamente. Lo mismo e incluso de forma más severa les está sucediendo a los estudiantes a quienes les está haciendo falta poder tener contacto con sus compañeros y amigos de los colegios, lo que además resulta indispensable para su crecimiento y desarrollo psicosocial.

Se dice que más del 60% de los estudiantes de las escuelas y colegios no disponen de comunicación de internet o la señal que reciben es de muy baja calidad. Igualmente, dependen de los celulares de sus padres quienes se los facilitan después de que llegan de trabajar, para que a través del WhatsApp puedan recibir las tareas -no las clases- y enviarlas una vez realizadas por esta plataforma. Sin lugar a dudas la educación en el país perdió el año.

Entre otras cosas, sería muy importante que se contemple la posibilidad de conceder subsidios para la señal de internet para los estratos uno y dos, tal como se hace con otros servicios públicos.

Por todo lo anterior es urgente que los estudiantes vuelvan a las clases porque además de lo anterior, muchas de las madres, y en algunos casos padres, no han podido volver a trabajar debido a que tienen que quedarse en casa cuidando a sus hijos, lo que ha impactado enormemente, entre otras, a la economía de los hogares.

*********

Llegaron las vacunas y se armó el despelote. Lamentablemente pasó lo que tanto temíamos que fuera a pasar. El presidente y algunos mandatarios regionales y locales dándose vitrina con la aplicación de estas, tráfico de influencias, posiciones personalistas y saltos en la cola. Si eso sucedió con las primeras 50 mil vacunas que llegaron al país -y con algo más de 900 vacunas que llegaron a Manizales-, no me quiero imaginar cómo van a ser las cosas cuando lleguen al país las dos millones que se esperan para marzo. Es muy importante la vacunación para la preservación de la vida humana y la recuperación económica, pero también es esencial que se respeten los protocolos establecidos para su aplicación.