Gracias a las plataformas tecnológicas se logró que, en medio de la pandemia, las clases de los estudiantes de colegios y universidades se pudieran continuar. Aunque hay que dejar en claro que no es lo mismo recibir una clase presencial en un salón, dentro de un establecimiento educativo, que recibirla en la casa, con una señal poco segura, con un sonido y una imagen que en muchas oportunidades no es la mejor. Eso para no hablar de los grandes problemas de señal o de falta de ella, situación que viven los barrios marginales o en áreas rurales.

Después de un año y medio de la llegada de la pandemia, con la enfermedad activa, así en los últimos días el nivel de contagios haya disminuido mucho, se está manejando un nuevo proceso con la educación que es la alternancia, que consiste en que los establecimientos educativos, especialmente las universidades, están recibiendo a sus alumnos con una asistencia que oscila entre el 25% y el 50% de su capacidad instalada, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad. Aclarando que hay colegios públicos y privados, que están atendiendo presencialmente el 100% de sus estudiantes.

La alternancia trajo consigo un nuevo reto a los profesores. Si antes era difícil controlar en las clases a los estudiantes que se conectaban por un computador, ahora es mucho más complejo. Sin lugar a dudas es muy difícil para un profesor dictar su materia atendiendo a un número determinado de estudiantes en un salón y al mismo tiempo supervisando a los alumnos que están recibiendo la clase virtualmente.

Es muy importante tanto para lograr un buen aprendizaje, como para mejorar el estado anímico de los alumnos, el hecho de que puedan ir a los colegios y universidades. Uno de los puntos más importantes de la educación es poder interactuar y compartir personalmente tanto con los profesores como con los compañeros. Lo grave es que con la enfermedad activa no se puede tomar todavía la decisión del regreso total a las aulas de clase.

En medio de este panorama y con las grandes dificultades que se tienen por concepto de la conectividad en los sectores populares y en las áreas rurales, no dejan de ser de pésima presentación los actuales problemas del contrato que firmó el Ministerio de Tecnologías -MinTIC-, por más de un billón de pesos, para llevar Internet gratis por once años a más de siete mil escuelas localizadas en los sectores rurales en diferentes sitios del país.

Este contrato se encargó de mostrar todas las debilidades que se tienen con los procesos judiciales y el sistema contractual de nuestro país. El Ministerio firmó con una empresa sin ninguna experiencia para este tema y con una serie de documentos y certificaciones falsas con las que finalmente tumbó al país, perdiéndose en principio los $70 mil millones de pesos que les dieron como anticipo.

Tres puntos para analizar, entre otros muchos: el primero, que las licitaciones públicas no son sinónimo de transparencia y garantía de un buen contratista. En la licitación del contrato que se le adjudicó a la Unión Temporal Centros Poblados, supuestamente cumplían con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, así no tuvieran experiencia para este tipo de contratos.

El segundo, no hay ninguna duda de que el contrato había que liquidarlo, pero con todos los fallos absurdos que permanentemente da nuestra justicia, nada raro sería que se reviva el contrato, que el Estado tenga que pagar indemnizaciones y, lo más delicado, que los colegios rurales que se iban a beneficiar con el programa seguirán sin el servicio.

El tercero, es vergonzoso que con este proceso tan bochornoso y perjudicial para el país, no solo la ministra no haya renunciado, sino que el Presidente de la República sea el primero que salir a respaldarla y apoyarla.

---------

Como complemento de lo anterior, es muy incómodo la permanente caída en las llamadas por celular. La señal está funcionando más mal que cuando empezó la pandemia. En este año y medio las empresas prestadoras de este servicio han aumentado enormemente la venta de líneas, pero no han hecho los ajustes requeridos para atender la nueva demanda.