El Estadio Palogrande

German Cardona llegó a su primera alcaldía a mediados del año 1992, siendo una de sus promesas de campaña la de construir un nuevo estadio para la ciudad. Para ese entonces se tenía un bosquejo de proyecto que contemplaba la construcción del nuevo escenario ocupando la mitad de la cancha auxiliar e invadiendo parte de la Avenida Paralela. Para este diseño se había contratado al arquitecto costeño Francisco Ramos, quien tenía en su hoja de vida la experiencia de haber diseñado el Estadio Metropolitano de Barranquilla y el de Armenia.

El alcalde Cardona al iniciar su administración liquidó el contrato con Ramos y contrató a los arquitectos manizaleños Jorge Gutiérrez Duque y Enrique Gómez Gómez para que hicieran el diseño del nuevo estadio para la ciudad. El estudio de suelos fue contratado con el ingeniero Walter Estrada y el diseño estructural lo hicieron Josué Galvis y Samuel Darío Prieto, todos manizaleños.

Para diciembre de 1992 se inició el proceso de demolición del antiguo estadio. En los estudios de sismo resistencia que se habían hecho al antiguo escenario se establecía que la tribuna occidental estaba en alto riesgo de colapsar, con columnas que mostraban grietas y el acero de refuerzo no cumplía con las exigencias del código de construcción.

Se pensó en un comienzo que demoler esta estructura era muy sencillo, sin embargo no fue así. El concreto había llegado a su punto más alto de resistencia por lo que hubo que hacer la demolición con explosivos. Se requirieron cuatro impactos y mientras se determinaba la carga requerida fueron muchos los vidrios y tejas que se quebraron por las piedras que volaron por todo el Barrio Estrella. Hay que aclarar que la última explosión fue totalmente exitosa y no voló ninguna piedra por el vecindario.

El Estadio -que lamentablemente perdió el nombre de Fernando Londoño Londoño por enemistades políticas- se inauguró el 31 de julio de 1994 y fue una “fiesta de manizaleñismo”, que fue como la denomino Germán Cardona. La inauguración se hizo con presidente abordo, entonces Cesar Gaviria quien estaba a siete días de entregar su mandato. Gaviria hizo una tímida aparición en la pista atlética, sin pronunciar ninguna palabra y muerto del susto de que con el estadio lleno, lo fueran a rechiflar. Además, hubo una transmisión por televisión del partido inaugural, en una época en que esto no era normal.

Ante el reciente fallecimiento del arquitecto Jorge Gutiérrez Duque, es importante resaltar las bondades y condiciones del Palogrande, pues tiene un diseño sencillo, práctico y totalmente funcional. Este arquitecto dejo su importantísimo legado en las diferentes edificaciones que diseñó en nuestra ciudad, siendo clara evidencia de su gran capacidad profesional.

El Palogrande nos ha dejado grandes emociones y alegrías a los manizaleños siendo la más importante la del triunfo contra el Boca Junior en el 2004, dándonos la oportunidad de obtener la Copa Libertadores de América.

Después de los días de gloria del Once Caldas, el equipo ha entrado a ocupar puestos intermedios en la tabla de posiciones. La apuesta de los nuevos dueños es que el equipo no vaya a parar a la “B”. Hay que tener muy claro que gracias a la vinculación de estos propietarios el equipo no desapareció. Los hinchas del equipo no han estado de acuerdo con las decisiones de los dueños y lo más lamentable es que han manifestado su inconformidad amenazándolos de muerte y haciendo manifestaciones públicas y violentas por toda la ciudad, comportamiento que no puede ser aceptado ni tolerado desde ningún punto de vista.

Salud Total tiene establecido como punto de vacunación para los adultos de más de ochenta años su sede de Las Palmas. Allí además de las vacunas, hay consulta externa y se solicitan citas médicas, pero es muy estrecho para atender a todos los usuarios y no es seguro para la movilización de las personas que se van a vacunar, especialmente si se tiene en cuenta su edad y limitaciones físicas. Este sitio de vacunación es un verdadero foco de contagio y de riesgo.