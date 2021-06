El comandante en jefe

Por su paso durante muchos años en el BID en los Estados Unidos, como diría el expresidente Gaviria en funciones culturales, a nuestro presidente Duque le quedó grabada la frase que tanto usan los presidentes de ese país: que son los comandantes en jefe. Lamentablemente también como lo diría Gaviria, Duque es muy bueno para hablar, pero no tan bueno para ejecutar.

El país le está cobrando a Duque los problemas que se han venido acumulando desde hace muchos años. Para no ir muy atrás, Santos le paró pocas bolas a los paros, tanto que se hizo famoso por su frase de “el tal paro agrario no existe”. Los colombianos están convencidos de que si no es con marchas y paros, los reclamos y peticiones no son escuchadas.

Otra frase muy de moda es los “derechos humanos” que lamentablemente solo están funcionado para los manifestantes y vándalos. No hay derechos humanos para los que quieren trabajar, ni para las empresas y comerciantes. El presidente está muerto del miedo del qué dirán internacional y entonces un rato se muestra como un verdadero comandante en jefe y al poco tiempo se arrepiente de lo que dijo y da marcha atrás. El paro actual se le complicó, porque las redes sociales se convirtieron en un foco de mentiras y se han mandado muchos mensajes con información muy diferente a lo que verdaderamente está sucediendo.

Tenemos un grave problema con la desigualdad y la pobreza, que se agravó con la pandemia y no se sabe cómo quedaremos cuando logremos salir del momento actual.

El narcotráfico se encargó de mostrar el atraso y el abandono en que ha estado la Costa Pacífica. Las ciudades construidas en el Pacifico tienen graves problemas sociales, y enormes líos de corrupción y violencia. Los departamentos costeros se convirtieron en productores de coca y de cultivos ilícitos, siendo además el asiento de los narcotraficantes, incluidos los narco-guerrilleros y paramilitares, quienes se encargaron de sembrar un clima de zozobra y muerte en la población civil. Esta región es la que más se ha visto afectada por el paro que estamos viviendo.

Son muchos los que se atribuyen ser los organizadores del paro. El Gobierno ha tratado de negociar con los supuestos promotores sin lograr acuerdos, y en medio de este diálogo de sordos, muchos de los manifestantes dicen no estar representados por los que están hablando con el gobierno. Tal como están las cosas, las negociaciones no tienen futuro.

Otro punto muy complejo son los patrocinadores del paro. Es claro que a muchos de los manifestantes les están pagando, la gran dificultad es encontrar a los que están aportando la plata. Se dice que los recursos están saliendo de los guerrilleros, financiados por los recursos del narcotráfico; grupos que están interesados en desestabilizar al país, y hasta de Fecode. Después de mes y medio de marchas y bloqueos es muy importante para el futuro del país, que nuestro comandante en jefe logre recuperar rápidamente la paz y el orden.

Comentarios varios. 1. El paro mandó para la porra al virus. Además de las aglomeraciones, el comercio se abrió totalmente. En medio del alto número de contagios, del colapso en las UCI y el elevado número de muertos, se acabaron los protocolos de bioseguridad y los tapabocas, son más tapa cumbambas. 2. Mientras no se abra la vía a Buenaventura el país seguirá paralizado. 3. Los miércoles se han convertido en días de pánico para la comunidad y de batallas campales entre los vándalos y la policía. 4. La ciudad debe normatizar y poner orden a los grafitis que se están pintando en los muros de contención. Ellos pueden ser una muestra artística, pero en ningún momento lo son las frases vulgares y desobligantes que se han pintado en algunos de ellos. 5. La Conmebol solucionó por lo sano la sede de la Copa América. Se la quitó a Colombia por los paros, se la quitó a Argentina por los altos contagios del covid y se la dio a Brasil en donde también se están dando muchos reclamos de la comunidad y tiene un elevado número de contagios. Si esto sucede con el máximo órgano del fútbol latinoamericano, ¿qué podemos esperar de la Federación Colombiana de Fútbol?