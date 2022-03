Ecos de una jornada electoral

Haciendo un análisis de las pasadas elecciones, es importante repasar el resultado qué se dio en nuestro departamento, en el que se destaca el gran triunfo que tuvo el exsenador Mauricio Lizcano, quien con su nuevo grupo político, Gente en movimiento, puso un representante a la Cámara, Wilder Escobar, que entre otras fue el que mayor votación obtuvo y un senador, Guido Echeverri. No deja de ser muy impresionante la capacidad política de Lizcano al lograr este resultado electoral sin ser senador, ni representante.

El otro ganador a nivel local fue el alcalde de Manizales. Lo normal es que las elecciones para el Senado y la Cámara tengan un comportamiento muy distinto a las de alcaldías y gobernaciones, en la mayoría de las oportunidades son más los votos que obtienen los candidatos a ocupar estos puestos.

Algunas personas consideraban que con la candidatura de Santiago Osorio, primo del alcalde Carlos Mario Marín, le iba a pasar lo que le sucedió en su momento a Jorge Enrique Rojas, cuando siendo alcalde de Manizales, puesto para el que resultó electo con una votación similar a la de Marín, se postuló para el Senado su hermano, quien obtuvo una pobre votación y no logró su aspiración. Adicionalmente, lo normal es que el desempeño de una alcaldía genera desgaste en la imagen del mandatario. Con todo esto Santiago Osorio logró llegar a la Cámara siendo el segundo más votado.

El otro punto a analizar es el resultado de la consulta interpartidista para elegir a los candidatos a la presidencia. Consulta que dejó como ganadores a Francia Márquez, que logró una votación superior al candidato Sergio Fajardo quien hasta no hace muchos días era un firme aspirante a ser presidente de la república. Fue tan arrolladora la votación de la señora Márquez que Petro no tuvo otra opción que designarla como su fórmula vicepresidencial. Con este nombramiento Petro se encartó, Márquez no es para nada fácil de manejar. Ya mostró sus dientes descalificando a César Gaviria. El otro triunfador de la jornada fue Federico Gutiérrez, quien de la noche a la mañana se convirtió en el rival más fuerte contra la candidatura de Petro.

Con las elecciones de hace quince días por fin empezó en forma la campaña electoral, que se ha caracterizado tanto la del congreso como la presidencial por los ataques personales, como ha sucedido en los últimos años y los abusos en las redes sociales, difundiendo especialmente las “noticias falsas”.

Petro se siente triunfador. Los 4,4 millones de votos que obtuvo y los 5,5 millones de su partido político lo tienen envalentonado. Aunque fueron menos de los que esperaba y están muy lejos de los 10 millones que necesita para ser presidente. Ni siquiera a los debates quiere asistir y eso que esa era su gran fortaleza. De todas maneras, así fuera con la ayuda de la Registraduría, lograr 19 senadores es un gran éxito.

El gran perdedor de la pasada jornada fue el Registrador del Estado Civil. No tiene ninguna presentación que en los escrutinios se hayan encontrado más de 500 mil votos nuevos, que propiciaron un cambio muy fuerte en la composición del Senado, con un ingrediente adicional, que el favorecido hubiera sido un solo grupo político, cuando lo normal es que, en una elección tan apretada, los votos se hubieran repartido para todos los grupos en contienda.

Afortunadamente no prosperó la propuesta del reconteo de votos. Eso sí habría sido el caos, porque no tenía asidero jurídico y la controversia y la discusión contribuiría a aumentar la polarización.

La Registraduría puso en alto riesgo el proceso electoral que se avecina. Como no hay ninguna duda de que el resultado de las próximas elecciones va a ser muy apretado, si el perdedor llega a ser Petro, este nunca lo va aceptar y va a denunciar y pelear el fraude electoral a nivel nacional e internacional.