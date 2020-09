Una verdadera tormenta nacional se ha desatado con el crédito que el Gobierno está interesado en concederle a Avianca, cuyo monto asciende a la suma de 370 millones de dólares, que en plata nuestra equivalen a 1,4 billones de pesos. Cifra nada despreciable.

Los críticos consideran que es demasiada plata, que hay otros sectores que también están requiriendo ayudas y recursos, incluidas otras empresas aéreas. También se habla de otros actores del sector como los transportadores de pasajeros por carretera. Críticas que se amplían haciendo comentarios en el sentido en que esta no es una empresa colombiana, como lo fue en otras épocas. Su sede actual es Panamá, sus socios son extranjeros y el mayor accionista está detenido en el Brasil por unos supuestos sobornos. Igualmente, manifiestan que los problemas financieros y las dificultades de la aerolínea venían desde antes de la pandemia y debido a malos manejos realizados por su accionista mayoritario.

Argumentos todos que pueden ser muy válidos; sin embargo, hay que mirar también la otra cara de la moneda. Avianca maneja más del 50% del transporte aéreo de pasajeros a nivel nacional e internacional de nuestro país, y es muy importante en el manejo del transporte de carga aérea internacional. Actividades que la hacen fundamental para la recuperación económica que se está requiriendo urgentemente en los actuales momentos.

La reactivación del sector turístico depende en gran parte de la operación de Avianca, lo mismo que los desplazamientos de los funcionarios del sector productivo y de los empleados públicos. En un país en el que las carreteras no son las mejores y es tan montañoso, es fundamental el transporte aéreo. No en vano Avianca movilizó el año pasado 30,5 millones de pasajeros. Es claro que si Avianca se quiebra y sale del mercado, no será fácil en la situación actual que otra aerolínea entre a reemplazarla rápidamente.

Estudios dicen que sin la operación de Avianca, Colombia podría llegar a perder 20 billones de pesos y tardarse de 4 a 5 años en recuperar la conectividad aérea. Así mismo, sería muy delicado que ante el desempleo que estamos teniendo, se perdieran los puestos de trabajo de los 20.000 empleados que hacen parte de la nómina de la aerolínea.

De todas maneras, con la ayuda que el gobierno le está ofreciendo para su salvación, le falta un camino tortuoso por recorrer. Entre otras, requiere la aprobación del juez de quiebras de los Estados Unidos, quien es el que finalmente debe revisar y aprobar la viabilidad de la propuesta económica presentada por la compañía para salir adelante.

Igualmente, el Gobierno debe procurar que la platica de los colombianos no se vaya a perder y tratar de garantizar que la empresa pague en 18 meses el préstamo, incluidos los intereses, por lo que los directivos de la aerolínea tendrán que resolver y clarificar las dudas que existen sobre las garantías y el modelo económico propuesto por la compañía.

******

Nota 1: No tengo ninguna duda de que para que una región crezca y se desarrolle, requiere de un aeropuerto con buenas especificaciones. Por eso es fundamental el aeropuerto de Palestina, pero mientras tanto es muy importante que volvamos a tener operaciones aéreas en La Nubia. Nuestra ciudad no se puede resignar a que tengamos que viajar a fuerza por el aeropuerto de Pereira.

Nota 2: Muy delicados los brotes de violencia que se han presentado en los últimos días contra la Policía Nacional y sus instalaciones. No estoy de acuerdo con los abusos de la fuerza pública que se presentan en algunas oportunidades, pero la reacción no puede ser atacarlos físicamente e inclusive tratar de quemarlos vivos como en las épocas medievales. ¿Qué sería de la comunidad si no existiera la Policía?