El aeropuerto del café es un viejo anhelo de los manizaleños y de los habitantes que viven en el centro sur del departamento. Son muchos los años que han transcurrido y en los que se ha luchado para que este proyecto sea una realidad.

Con este proyecto andan totalmente comprometidos el gobernador del departamento, Luis Carlos Velázquez y el presidente Iván Duque. Lamentablemente el contrato de movimiento de tierras no quedó en las mejores manos. El contratista es una firma española que no tiene la mejor imagen en el país. Se dice que a los comités de obra asisten más abogados por parte de la firma, que ingenieros.

Para el momento, el contratista debería haber ejecutado un movimiento de tierra aproximado a los dos millones de metros cúbicos y va por los lados de los setecientos mil, lo que ha implicado que la obra se encuentre retrasada en su programa de ejecución.

Sobre el contratista pesan tres sanciones por su incumplimiento, dos de ellas que están en firme suman aproximadamente $30 mil millones y $ 7 mil millones están en discusión, vale aclarar que el valor del contrato es de $141,1 mil millones.

Hay que tener en cuenta que para el manejo del contrato se dispone de un patrimonio autónomo donde se tienen depositados los recursos que se requieren para la ejecución de los trabajos y cuyo control depende de la Aeronáutica Civil. La Asociación Aeropuerto del Café, que la conforman la Gobernación, Infimanizales, Inficaldas y las alcaldías de Manizales y Palestina, es la encargada, entre otras, de los estudios, diseños y permisos.

Para el manejo de las reclamaciones que se presenten en la ejecución del contrato, se tiene establecido que inicialmente se pongan de acuerdo las partes, para lo que disponen de 30 días; si no hay acuerdo, se cita a tribunal de arbitramento. Este tribunal fue convocado por el contratista con el fin de que le perdonen las multas, y además está pidiendo suspender el contrato debido a los problemas ocasionados por el invierno y porque no se dispone la totalidad de los sitios donde se va a depositar la tierra que proviene de las excavaciones -llamados Zodme-. Actualmente el tribunal se encuentra en el proceso de conformar los árbitros.

Es tan mañoso el contratista, que tuteló las multas que le impusieron argumentando que el contratante no tenía atribuciones para esto. Afortunadamente la perdió.

Las controversias que se han tenido con el contratista también trajeron consigo el cambio del gerente del patrimonio autónomo, que estaba en manos de un general con un amplio conocimiento del proyecto y fue reemplazado por un ingeniero con experiencia no solo en el movimiento de tierras, sino también en el manejo de ese tipo de contratistas complicados.

Pueda ser que se logre controlar al contratista que está encargado del movimiento de tierras y se logre cristalizar el viejo anhelo que tenemos los caldenses de poder tener un aeropuerto competitivo. No tengo ninguna duda de que, si queremos ser una ciudad y una región competitiva, lo mínimo que tenemos que tener es un buen aeropuerto. Entre otras, cada día es menor el número de vuelos que se están teniendo por La Nubia.

Hay que reconocer todo el esfuerzo y empeño que le ha puesto nuestro gobernador a este proyecto y su meta es que antes de que termine su mandato a finales de diciembre del año entrante, la construcción del proyecto haya alcanzado el 70% de su ejecución; es decir, que esté en el punto de no retorno, garantizándose con esto que el proyecto finalmente sea una realidad.