Y ¿ahora qué?

Por fin pasó la pesadilla de la elección presidencial, que dejó lesionadas relaciones familiares, amistades de muchos años, etc., etc. Ya tenemos presidente, aunque sea uno que no nos guste, pero vivimos en un país respetuoso de las instituciones, donde la figura del presidente es emblemática, el pilar de nuestra democracia; Colombia tiene un nuevo capitán de barco y para los que no nos pensamos bajar, pues toca esperar que el nuevo presidente haga un buen trabajo.

La noche de las elecciones me puse como tarea escuchar los discursos de Francia Márquez y de Gustavo Petro, sin duda un momento de gran valor histórico, al ver a esta mujer de raza negra, rodeada por otras mujeres de su familia; una mujer que representa esa Colombia ignorada, como ella misma la denomina, la de los “nadies”. Pensar que fue minera, trabajó como empleada doméstica para poder darle sustento a su hijo, porque fue madre soltera a los 16 años, que con mucho esfuerzo logró ser profesional y ahora es vicepresidente de nuestro país, a mí me impacta. No comparto su ideología, pero deseo que su papel en el futuro de nuestro país sea admirable, como lo es su historia de vida.

En cuanto a Gustavo Petro, su discurso me pareció conciliador, enfatizó en que va a gobernar para todos los colombianos, no sólo para los que votaron por él, e hizo un llamado a la unidad, para apaciguar esta Colombia dividida en la que estamos viviendo. Para los que votamos a favor del Proceso de Paz hay una ruta mucho más clara para implementar los acuerdos. Espero que en otros temas su postura sea mucho más moderada que la que tuvo en campaña, por ejemplo respecto al petróleo, ya que si bien es cierto que sería muy bueno marcarnos una ruta como país, que nos lleve al uso de energías limpias en un futuro, no se puede hacer intempestivamente; eso de suspender las exploraciones de nuevos yacimientos al otro día de posesionarse, como lo anunció, es muy riesgoso, la realidad es que el petróleo sustenta en gran medida la economía de nuestro país, es el gran generador de divisas, así que desestabilizar a Ecopetrol me parece un gran error.

Un hecho que da parte de tranquilidad para el futuro próximo, es la designación de José Antonio Ocampo como Ministro de Hacienda, tiene una hoja de vida ejemplar, tanto en lo público como en lo académico, así que podemos esperar que un tema tan delicado como el económico vaya a ser manejado con prudencia y sabiduría.

Lo que sí me deja un sabor amargo es la designación de Roy Barreras para ocupar la presidencia del Senado, no creo que haya un personaje que represente más claramente las malas prácticas políticas, dudo que la postura anticorrupción se mantenga en manos de un personaje que hará lo que sea por lograr la votación necesaria para hacer aprobar las leyes y reformas del gobierno entrante.

En fin, amanecerá y veremos, aunque me quedo con un mensaje que me parece muy apropiado para esta época de expectativas y de cambio: “El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas”, así que a ajustar las velas señoras y señores.