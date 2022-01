“Unsinkable”

Esta extraña palabra, difícil de traducir, pues su homóloga en español a mí me suena muy fea: insumergible, pero si no somos tan literales, me gusta más su otro significado: “Que nada puede con ella”, algo así como invencible, es el nombre de un libro y también de una película, fruto de las experiencias de vida de Sonia Ricotti.

Todos tenemos situaciones de crisis, a veces es la muerte de un ser querido o su partida inminente debido a una enfermedad terminal, otras veces son los problemas económicos, las crisis laborales, una ruptura sentimental, en fin, la lista podría ser interminable, porque existen tantos problemas como seres humanos, pero lo interesante del trabajo de Ricotti es que con su testimonio y el de los otros entrevistados en el film, nos demuestra que, no importa la situación a la que nos enfrentemos, siempre podemos salir adelante: “La clave está en no permitir que las circunstancias definan lo que somos, siempre tenemos la capacidad de decidir, no sobre lo que nos sucede, si no frente a la actitud que tomaremos al respecto”.

Uno de los consejos que se pueden extraer de esta película es que debemos pensar que hay un bien mayor detrás de cualquier reto que nos imponga la vida, sea mejorar como seres humanos, madurar, corregir algún defecto, liberarnos de una relación tóxica emocionalmente, etc., pero el beneficio también lo debemos encontrar nosotros, no sirve que alguien más lo vea y nos lo señale, si no somos capaces de verlo por nuestra cuenta.

El duelo es uno de los aspectos que trata esta autora, ya que cuando estaba realizando el film, su madre fue diagnosticada con una grave enfermedad y falleció poco después, uno de los mensajes que recibió me pareció muy hermoso y aquí se los transcribo lo mejor que puedo, pues está en inglés: “Hay un amor que la muerte no puede tocar, no se podrá llevar y es el amor que tú tienes por tu mamá y ella tiene por ti; siente ese amor dentro de ti, a tu alrededor y por siempre contigo”. Esta es la conclusión más importante que yo he sacado de mis duelos, definitivamente: El Amor no muere con la muerte.

El testimonio de superación más grande que muestra la película lo da un autor que se llama Joe Dispenza, mientras participaba en un triatlón, una camioneta lo arrolló y sufrió la fractura de seis vertebras, la opción que le planteaban los médicos era quirúrgica, pero él la rechazó, en vez de eso centró toda su atención en la firme creencia de la existencia de una inteligencia superior que nos da la vida y hace que nuestro organismo funcione y se recupere, así que usó sus conocimientos de neurología para guiar esa inteligencia en esa labor de reconexión y recuperación, después de estar en silla de ruedas pudo volver a caminar en menos de tres meses, sin someterse a una cirugía. Pero su mayor reto para lograr ese proceso fue controlar su mente, para que los pensamientos negativos y el pánico no se apoderaran de él. Este es un testimonio que le podría servir a nuestro campeón Egan Bernal, para que vea en su futuro una recuperación total de ese accidente que ahora lo tiene en una cama de hospital.

Hay mucho que compartir y aprender de “Unsinkable”, acá les dejo un último mensaje de la autora: “La clave para convertirse en alguien que no se deja hundir es Amar la vida a pesar de lo que nos suceda, a pesar de estar atravesando la prueba más difícil, vivir la vida con suavidad y gracia y, si es posible, con alegría”.