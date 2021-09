Una segunda oportunidad

A veces es difícil enfrentarse al futuro con esperanza, esto puede ser aún más real para los adultos mayores, que muchas veces no encuentran un espacio donde se sientan respetados y valorados en nuestra sociedad. Esta cultura nuestra, que ha idealizado la juventud y no entiende lo que aportan las personas mayores en tantos aspectos, está muy equivocada.

Con mucho agrado y alegría he visto en la televisión colombiana cómo se ha abierto un espacio para que las personas mayores puedan expresar y compartir todo ese talento que tienen, el programa se llama La Voz Senior y lo transmite el canal Caracol en un horario familiar. Ya pocas programas se pueden compartir en familia sin que aparezcan escenas o temáticas truculentas, pero los programas de música nos dan ese espacio para compartir y disfrutar con nuestros hijos, sin exponerlos a información no apta para su edad. Hace poco se terminó la versión para niños de este mismo formato, que a mí me impactó por la gran cantidad de niños talentosos que se presentaron al programa, sin duda la ganadora era un excelente ejemplo de talento, tocaba once instrumentos y en varias ocasiones la vimos con su acordeón, acompañando sus alegres canciones, ella también se ha propuesto compartir su don a través de su escuela de música, María Liz es una niña de doce años quien con su talento y buen corazón nos da esperanza en un futuro mejor. Pero a mí me ha llenado de ternura y de un poco de nostalgia La Voz Senior, la mayoría de las personas que hasta ahora se han presentado allí han tenido carreras musicales, unas más exitosas que otras, también han audicionado compositores de canciones famosas, cuyos rostros hasta ahora desconocíamos, pues sus temas son interpretados por cantantes famosos. Es muy bonito conocer a la persona que escribió la letra de una canción que hemos cantado muchas veces.

También participó una leyenda del género de la salsa, Gabino Pampini, un panameño a quien se le nota el cariño por nuestro país, con un éxito memorable “Cuerpo de Guitarra”, para los que nunca lo habíamos visto fue una alegría conocerlo y compartimos su emoción, que lo llevó hasta las lágrimas. Otro de los concursantes dijo una frase que impactó al jurado y supongo que a muchos de los que estábamos viendo el programa: “gracias por tratarme como una persona”. Es increíble que nuestros adultos mayores no reciban el aprecio y el respeto que se merecen.

Todo lo que significa este programa lo sintetizó la primera concursante María Nelfy, quien entre lágrimas agradeció que existiera este espacio que les da a las personas mayores “la oportunidad de volver a sentir esa fuerza de juventud, de amor, de pasión y de esperanza. (…) No buscamos nada, sólo una sonrisa y un aplauso”, yo creo que lo que más necesitan nuestros adultos mayores es compañía y validación, ellos tienen tanto que enseñarnos y transmitirles a las nuevas generaciones, a través de la música y de sus saberes ancestrales, que ojalá no se pierdan porque ya no haya más jóvenes que los quieran aprender.

Yo perdí a mi mamá este año, le doy gracias a Dios porque pude compartir con ella su último año de vida gracias a la pandemia, pues nosotros, como familia, la rodeamos y nunca la dejamos sola, pero cuántos de nuestros ancianos tienen una historia muy distinta que contar, aislados y relegados, la pandemia le dio a sus familias una excusa para dejarlos cada vez más solos. Así que si usted tiene el privilegio de contar con un adulto mayor en su familia vaya a abrazarlo y enséñeles a sus hijos a amarlo y respetarlo, así mismo permita que esa persona llena de conocimiento lo transmita a las nuevas generaciones, tan necesitadas de nobles valores y de buen ejemplo.