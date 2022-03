¿Quién es Federico Gutiérrez?

Para algunos de ustedes, y para mí, Federico Gutiérrez Zuluaga, hasta hace poco, era un personaje más bien desconocido, como les pasa a algunos de los actores de la política regional, tienen muy buen nombre en su lugar de origen, pero poco se les conoce en otros territorios. Poco antes de la consulta comencé a oír hablar de él, afortunadamente cosas buenas, lo cual no fue suficiente para que me decidiera a votar por él, porque mi convicción está más inclinada hacia el centro, lamentablemente la Coalición Centro Esperanza nos dejó bastante desesperanzados; qué tristes las peleas y los egos que se vieron enfrentados durante la campaña, personas muy capaces intelectualmente, pero incapaces de conciliar, me pareció muy bien que Ingrid Betancourt hubiera renunciado a hacer parte de ese grupo, porque es una persona inteligente pero disociadora; todo lo que hizo mientras se autoproclamó candidata por ese movimiento lo hirió de muerte.

No sé qué le pasó a Sergio Fajardo, pero a muchos ya no nos convence, creo que tiene que ver con lo que hizo hace cuatro años, cuando anunció, después de las elecciones, que no volvería a ser candidato a la presidencia, en vez de aprovechar un buen caudal político, de cuatro millones y medio de votos y hacer una verdadera presencia en el país, su figura se fue diluyendo, cuando decidió recuperarla, ya para muchos de los que apostamos por él en las anteriores elecciones, había caído en el olvido, eso lo mostró una pobre votación en la consulta. Así que ahora me toca comenzar a evaluar por quién voy a votar en la primera vuelta y estoy haciendo la tarea de investigar a los candidatos. Una de las cosas que me gusta de Federico Gutiérrez es la excelente imagen que dejó su paso por la Alcaldía de Medellín, que la gente percibe como de alta eficiencia y lo que es muy raro en este país: sin escándalos de corrupción.

En su alcaldía se destacó por darle prioridad a la seguridad, le pregunté a una amiga cercana, quien trabajó con él en este tema durante su administración, cuál era su opinión y esto me contestó: “A mí me pareció un líder natural, un hombre trabajador; incansable, dedicado, inteligente, exigente y muy involucrado en cada uno de los temas de su administración. Un hombre comprometido con la causa y muy carismático. No tuvimos ninguna investigación por corrupción en su administración atribuible a él, -por lo menos no conocí ninguna-, en fin, a mí me gusta mucho como persona y como funcionario. Creo en él.”

Esa fue la respuesta de mi amiga, en la que creo y confío, pues tenemos una amistad de muchos años y sé que en el cargo que desempeñó en Medellín tuvo que trabajar de manera directa con Federico Gutiérrez, así que su respuesta me deja tranquila y pensando que él puede ser una buena opción para mi voto.

Es ingeniero civil, con una especialización en alta gerencia y otra en ciencias políticas, llegó a ser alcalde de Medellín por el movimiento Creemos, con recolección de firmas, de igual manera hizo su postulación para la candidatura a la presidencia, eso le da independencia para actuar.

Sus principales propuestas para nuestro país están en el campo de la seguridad, que tanto necesitamos, pues el incremento de la violencia en ciudades como Bogotá y Cali, entre otras, ha sido exponencial, este candidato promete respaldar a la policía judicial, con más investigación e inteligencia, lo cual ya hizo en su propia ciudad, pero su propuesta no sólo se limita a las ciudades, promete hacerle frente a estructuras criminales que están aterrorizando distintos lugares de nuestra nación.

Como ingeniero civil pretende darle prioridad a las vías terciarias del país, que están muy abandonadas, por ejemplo las vías de nuestro departamento, así quiere ayudar a los campesinos para que puedan sacar a vender sus productos con más facilidad.

Los invito a que investiguen y lean las propuestas de Federico Gutiérrez y de los otros candidatos, para que cuando vayan a votar tengan los elementos de juicio suficientes para elegir a conciencia.