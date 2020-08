Para ser feliz

Con este título que impacta, pues ¿quién no quiere ser feliz? presenta Víctor Küppers su conferencia. Este holandés, que ahora vive en España, se dedica a transmitir mensajes de positivismo, él se describe como un hombre que no es sabio, pero lee a los sabios y su trabajo es compartir esas ideas, que ayudan a vivir mejor.

Küppers reta con una pregunta ¿y por qué no voy alegre? Cuántas veces andamos por ahí, molestos por razones que ni siquiera tenemos muy claras; eso de levantarse con el pie izquierdo, que tendríamos que saber solucionar de alguna manera, para no dañarnos el día y dañárselo a alguien más. Él quiere que distingamos entre dos situaciones; el drama y las circunstancias a resolver. Drama es una situación extrema, como el fallecimiento de un ser querido o una enfermedad terminal, si este es el motivo para sentirnos mal y estar tristes hay que permitírnoslo, pero si nos enfrentamos a una circunstancia por resolver (me encanta que no use la palabra problema) el consejo de este experto es gestionarla, buscar una solución y si no la hay, pues aceptarla, como dicen los sabios “Lo que no aceptamos es lo que nos hace sufrir”; “Desahógate y acaba” propone el conferencista, como una manera de no prolongar el sufrimiento. Otro de sus consejos es tratar a los demás como queremos que nos traten, eso suena a frase de cajón, pero cuán real es, si aplicáramos este simple principio la vida sería más amable para aquellos que nos rodean.

Para mejorar la convivencia este Doctor en Humanidades dice que la clave está en saber escuchar; “Cuando alguien nos escucha nos sentimos comprendidos y valorados”, también recomienda tener mucha paciencia con los niños y con los ancianos, ya que ellos no tienen la misma capacidad de expresión o a veces se extienden tanto en sus relatos que cansan a quien los escucha, pero con amor todo se puede, esto es lo que debemos recordar padres e hijos y así mejoraremos el trato hacia nuestros pequeños y adultos mayores.

En cuanto a los consejos que se les deben dar a los niños para ser felices, recalca la importancia de desarrollar la bondad; la compasión por el dolor ajeno, que es tan natural en los niños, pero que los adultos van relegando, quizás como un mecanismo de defensa para sobrellevar la vida. Esto es importante en un país como el nuestro, en el cual no podemos acostumbrarnos a la violencia que nos aqueja, no podemos contentarnos con las estadísticas que quieren mostrar que no estamos tan mal como en años anteriores, cuando la realidad es que hay un recrudecimiento de la violencia, que está teniendo como objetivo a nuestros jóvenes y a los líderes sociales.

Otro de los consejos es no perder la alegría de vivir, esto es clave, pues quienes somos padres de preadolescentes o adolescentes somos testigos de una transformación, a veces aterradora, del carácter de nuestros hijos, rezamos para que sea temporal, pues la lluvia de hormonas que los aqueja los vuelve todo un reto para nuestra paciencia, lo importante es recordarles y recordarnos que esto es transitorio y esperar a que de esa fase emerja un buen ser humano, con el acompañamiento y amor que debe ser incondicional.

El conferencista afirma que la vida es simple pero nos la complicamos, es allí cuando la actitud hace la diferencia; “Ser alegre no es una consecuencia, es una elección”, siempre debemos optar por ese camino. Küppers afirma que la manera más rápida de vivir con alegría es ser amable y nos recuerda que cuando hacemos algo bueno por los demás nos sentimos bien. Por último los dejo con la frase que para mí fue la más importante de la conferencia: “Una sociedad es rica por la calidad humana de las personas que la forman” para que reflexionemos y cada uno piense cómo la puede aplicar a la realidad de nuestro país.