No matar al elefante

Alejandro Gaviria es un personaje muy interesante, no solo por su formación académica; tiene un doctorado en economía de la Universidad de California, pero es un ingeniero civil que lideró por ocho años la cartera del Ministerio de Salud. A quienes lo hemos escuchado en alguno de sus discursos de despedida a los graduandos de la universidad de la que hasta hace poco fue rector, no nos queda la menor duda de que es un humanista. Ahora lidera un grupo llamado Colombia tiene futuro, cuyo objetivo es avalarlo como candidato a la presidencia para el 2022, en el video en el que anuncia su campaña, cuenta una anécdota que ilustra muy bien su llegada a esta candidatura; para resumirla acá, el doctor Gaviria iba en un avión a visitar a su mamá, a quien llevaba 15 meses sin poder ver por cuenta de la pandemia y cuando aterrizó en la ciudad de destino, la azafata le entregó una servilleta con un corto mensaje, que lo invitaba a considerar ser el presidente de esta nación, (un poco descabellada y hecha un berenjenal a causa de la herencia maldita que nos dejó el anterior ministro de Hacienda, que tiró semejante bomba y se largó para otro país). Para volver al tema, a Alejandro Gaviria sí le llegó al alma el mensaje que le dejó un anónimo Pablo, tal vez aunado a la pancarta que le dedicaron en Bogotá “Gaviria di que sí” y sumado a quién sabe cuántos otros llamados anónimos o reconocidos que lo invitaban, como al Quijote, a hacerle frente a esta lucha contra los molinos de viento de este país.

Que aire fresco el que se siente correr desde ese anuncio, saber que existe una opción por la cual se pueda votar sin tener que irse en contra de nadie, o porque hay que elegir al menos malo para que este país no se nos termine de ir para el carajo, que hace poquito ya estábamos al borde y que conste que yo no sé dónde queda el carajo, pero sí que lo vi cerquita.

Una de las facetas interesantes de Alejandro Gaviria es la de escritor, también es columnista y por ello ganó el Premio Simón Bolívar en el año 2009, por un artículo que les recomiendo leer titulado Matar a un elefante, en el cual utiliza un ensayo de George Orwell, del mismo nombre, para hacer una reflexión sobre cómo debería ser ejercida la política, me permito transcribir aquí las reflexiones finales de ese texto: “Los políticos persiguen las cámaras con la intensidad obcecada de las mariposas nocturnas. Dicen y hacen lo que su audiencia (cambiante) quiere que se diga y se haga. Pero no lo hacen por instinto. En las trampas del aplauso se cae con pleno uso de razón. Los sobornos del dinero conviven, aquí como en todas partes, con los irresistibles sobornos de la simpatía. Por ello, después de todo, los políticos que valen la pena son los que, a pesar del consenso, a pesar de los gritos enardecidos, a pesar de las tentaciones del aplauso, deciden hacer lo que toca, esto es, no matar al elefante.” “La política reitero no tiene que ser cruel, no tiene que ser oscura”, afirma Gaviria en el anuncio de su candidatura. No hay que matar al elefante.

Alejandro Gaviria también es un sobreviviente de cáncer, eso, estoy segura, es una experiencia transformadora, que acaba con toda vanidad y buena parte del ego. Hacer política por las razones adecuadas es la empresa más loable, especialmente cuando lo hace una persona que es consciente de los graves problemas de este país, comenzando por la falta de oportunidades para una generación que se quiere abrir camino y hacerse escuchar y no simplemente quedarse callada, además de la violencia que nos acecha a cada paso y la corrupción de muchos políticos que ven el país como una fuente inagotable de riqueza para sus propios intereses y no para todos los colombianos, como debería ser. Es un hombre que ha trabajado en el sector privado, en el público y en el académico, esto le permitirá abordar los problemas de fondo que tenemos de una manera diferente, me gusta su invitación a tener esperanza en un futuro mejor para este país y también a ser mejores seres humanos, porque si cada uno de nosotros cambia para bien, para ser más pacífico, más honesto y solidario sí que podremos construir una Colombia mejor.