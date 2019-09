Como caldense y manizaleña juiciosa, cumplí la cita para ver la transmisión de los debates de los candidatos, tanto para la Alcaldía de Manizales, como para la Gobernación de Caldas. Me parece que estos espacios son de un valor inigualable cuando se trata de tomar una decisión consciente y responsable sobre el voto, pues permiten escuchar a los candidatos de viva voz, contrastar sus ideas y sus diferentes posturas frente a los temas que nos interesan como ciudadanos.

Al comparar los formatos que se utilizaron para los dos debates, debo decir que me gustó mucho más el que se usó para el de los candidatos a la Gobernación, pues se le hacía a los tres participantes la misma pregunta y todos debían responderla, así se podía apreciar con claridad cuál era la postura, el conocimiento y la experiencia de cada uno de ellos sobre el tema tratado. En cambio en el debate para la Alcaldía vi a los candidatos y a los entrevistadores encartados con un formulario de varias hojas, donde el candidato estaba sometido al “azar”, pues no sabía con exactitud qué le iban a preguntar y lamentablemente solo uno respondía a la pregunta, así que nos quedábamos sin saber lo que opinaban los otros tres sobre el mismo tema, por tanto la posibilidad de comparar las diferentes posturas y propuestas fue prácticamente nula. Me pareció un formato confuso, en el cual se cumplió la regla de “El que mucho abarca, poco aprieta”, ojalá esto lo tengan en cuenta los organizadores para futuros debates.

En cuanto al contenido de los mismos, en el debate de los candidatos a la Gobernación pude ver la experiencia y el conocimiento del doctor Ángelo Quintero enfrentada al dinamismo del candidato Luis Carlos Velásquez, en cuanto al candidato Camilo Gaviria lo que más recalco fue su buena relación con el actual gobierno. De todas maneras hay que decir que los tres aspirantes son hombres bien preparados e inteligentes, que quieren trabajar por Caldas. Por mi parte yo me inclino por la visión del doctor Ángelo Quintero, quien prioriza el campo y la agricultura en su programa, es cafetero, así que va a apoyar a este gremio, para ayudarlo a salir de la crisis en la que ha estado en estos últimos años y además tiene amplia experiencia ayudando a los emprendedores, pues un programa tan exitoso como Origen Caldas, tiene su firma y sello. Otra de las cosas que me gusta de él es la modestia de su campaña en términos de publicidad, pues si en algún momento queremos vencer la corrupción política en este país, esto tiene que iniciarse con la manera en la que se hace política, ya que si un candidato tiene que invertir astronómicas sumas de dinero, comprometiendo su patrimonio personal y familiar para conseguir una curul o un cargo público de elección popular, después es muy difícil que con el sueldo que le pagan recupere lo que invirtió en la campaña, así que su camino es robar, hacer negociados comprometiendo los recursos públicos, cobrar coimas por los contratos, hacer pliegos amañados para devolver el favor a esos “amigos tan queridos” que lo favorecieron con fondos en la campaña, lo que hacen la mayoría de los políticos en este país, por tanto una campaña con un presupuesto bajo da tranquilidad en cuanto a la transparencia e independencia que tiene un candidato.

Aunque el debate a la Alcaldía me pareció de tono belicoso y muy confuso, sí me sirvió para conocer el talante de cada uno de los candidatos, también hombres inteligentes y con visiones de mundo muy opuestas entre sí. Invito a cada uno de los manizaleños y caldenses a informarse muy bien sobre los programas y la hoja de vida de cada aspirante, para que así den su voto por convicción y por ninguna otra razón; la peor forma de corrupción es vender el voto.