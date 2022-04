Los candidatos a la Vicepresidencia de la República han cobrado una importancia fundamental en esta campaña, ya estamos cada vez más cerca de la primera vuelta presidencial y estos personajes han dejado de ser figuras un tanto decorativas para convertirse en verdaderos protagonistas de la contienda electoral. Federico Gutiérrez nos tuvo en ascuas, pues fue el último en anunciar quién lo acompañaría, pero en mi concepto valió la pena tomarse el tiempo y las cosas con calma, pues hizo una excelente elección; Rodrigo Lara Sánchez es un personaje que brilla con luz propia, tiene una historia de vida muy interesante y su desempeño en lo público lo equipara a su compañero de fórmula. Lara Sánchez viene del Partido Verde, lo cual convoca a personas con pensamiento de centro, en su paso por la Alcaldía de Neiva se destacó por la transparencia de su gestión, también por la cantidad de obras que logró ejecutar en su ciudad y por el impulso y apoyo que le dio a la educación, como médico conoce la salud en Colombia y sabe qué se necesita para fortalecerla, si hace un buen papel como vicepresidente, no me queda la menor duda que Lara Sánchez tiene las cualidades para ser presidente de nuestro país.

Otra de las figuras que se destaca en este ramillete de candidatos es Luis Gilberto Murillo, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, este chocoano de 55 años es digno representante de “la Colombia profunda”, estudió ingeniería de Minas en Moscú, con una beca que se ganó por su examen del Icfes, tiene una maestría en Minería, fue director de la Corporación para el desarrollo del Chocó, gobernador por ese departamento y ministro de Ambiente; víctima de secuestro por los grupos paramilitares, vivió en el exilio en Estados Unidos, a pulso logró vincularse con importantes organizaciones internacionales y ocupó el cargo de vicepresidente de operaciones de una fundación para el desarrollo de las comunidades latinoamericanas y africanas. El papel que este hombre pueda tener en un futuro gobierno, gane quien gane, me parece muy importante, especialmente ahora, que por fin se escuchan las voces de los jóvenes chocoanos que claman por el respeto a sus vidas y por un futuro con oportunidades.

No puedo terminar sin hablar de Francia Márquez, no voy a perpetuar yo el racismo, la negación y el menosprecio que han sufrido tantas mujeres pertenecientes a etnias diferentes a la mestiza; porque aquí en Colombia blancos no hay, somos una mezcla que, por la lotería genética, algunos mostramos unos rasgos más predominantes que otros, pero todos somos todo, así a algunos les duela. Sin duda Francia es una mujer inteligente, tiene un discurso bien estructurado y elaborado a partir de sus propias vivencias, su trabajo como defensora del medio ambiente inicia en su comunidad, oponiéndose a la desviación del río Ovejas y a la minería indiscriminada; esta caucana ha sido amenazada por diferentes actores armados, fue víctima de desplazamiento, o sea que nadie le tiene que contar los sufrimientos de muchos colombianos, porque ella los ha sufrido de primera mano. La idea más valiosa que plantea, en mi concepto, es la de la importancia de lograr que Colombia tenga autonomía alimentaria, pienso que cualquiera que sea el próximo presidente de Colombia debe tomar éste como uno de sus objetivos de gobierno, para algo nos tiene que haber servido lo que mostró la pandemia con el cierre de fronteras, nuestro país tiene que ser autosuficiente en la producción de alimentos, esto generará riqueza para nuestros campesinos y seguridad alimentaria para todos, así seremos menos vulnerables a lo que suceda en otras partes del mundo, porque, por ejemplo, los países que tenían gran dependencia de los productos de Rusia y de Ucrania, ahora se enfrentan a la incertidumbre y en un futuro, quizás, hasta a la hambruna.

No tengo espacio para hablar de todos los candidatos, pero me centro en los tres que más me llaman la atención, les recomiendo ver el debate que realizó la alianza entre la revista Semana y la casa editorial El Tiempo para que se formen una mejor opinión al respecto.