Los retos en internet

Hace poco se compartió en el chat que tenemos los padres del salón de mi hija, un video que alertaba sobre el peligro de realizar uno de tantos retos que aparecen por internet, en él aparecían tres muchachos frente a la cámara, luego saltaban al mismo tiempo y los que estaban en los extremos tumbaban al de la mitad, haciéndole una especie de zancadilla en el aire, el muchacho caía y ahí se terminaba la filmación. El video iba acompañado con una nota que advertía que el muchacho había terminado en cuidados intensivos, con una fisura de cráneo. A raíz de esto se comenzó a compartir información sobre otro tipo de juegos que están haciendo nuestros niños y que puede que no tengan unas consecuencias tan graves como la del muchacho que terminó en una UCI, pero que son absolutamente inadecuados.

Las redes sociales sirven para muchas cosas; nos mantienen comunicados, entretienen, informan, pero mal utilizadas traen muchos peligros, entre ellos los retos que se comparten y en poco tiempo se vuelven virales y nuestros niños y jóvenes están siendo expuestos a esta influencia sin mayor control, por eso los padres y cuidadores debemos estar alerta, no podemos dejar que ellos caminen solos por el mundo del internet, es igual que si los dejáramos en una calle solitaria en medio de la noche, cualquier cosa puede pasar.

Redpapaz compartió un documento que ayuda a los padres con algunas herramientas para proteger a los hijos de este fenómeno, en él aclara que los retos son parte del desarrollo normal de los niños, el problema está cuando estos implican un peligro o daño físico. Los jóvenes buscan sensaciones de novedad y emoción, pero como aún no saben autorregularse y tampoco medir las consecuencias de sus acciones las cosas se pueden complicar.

Mi impresión como madre es que estos niños están sobre expuestos a todo tipo de información y de experiencias subidas a la red por todo tipo de personas, algunas de ellas muy irresponsables; sus sentidos están todo el tiempo buscando emociones y sensaciones cada vez más fuertes, por eso se arriesgan con este tipo de juegos, que rayan en la violencia y en el peligro físico. Es nuestra tarea enseñarles a ser críticos con el contenido al que acceden en internet, y a ser cuidadosos con lo que ellos comparten. Ahora está de moda una nueva aplicación que se llama Tik Tok, por la cual las niñas y jóvenes comparten videos de bailes, por supuesto esto es un caramelo para los pedófilos y depredadores sexuales y las niñas no entienden que una vez un video de éstos se sube a la red ya es del dominio público y permanece allí para siempre. Otra de las recomendaciones de Redpapaz es no compartir videos de retos, ya que esto estará contribuyendo a su viralización y puede producir un mayor interés sobre el mismo.

Los adultos debemos tratar de generar otros intereses en nuestros niños y jóvenes que compitan con este mundo alucinante al que acceden a través del internet; ya hay tantas alertas sobre lo adictivo que puede ser el mundo de los juegos en línea, otros son adictos a los like que obtienen por publicar una foto o un video, lo que los lleva a no medir las consecuencias de esta exposición al internet. Debemos retrasar todo lo que podamos el que nuestros pequeños tengan un teléfono inteligente con acceso sin restricción al internet, algunos adolescentes ya están presentando alteraciones en sus ritmos de sueño, porque prefieren trasnocharse chateando con sus amigas o amigos y algunos hasta dejan hasta de ir al colegio por estar enganchados con un juego en línea.

Madres y padres, abuelos, tíos y tías, adultos responsables del cuidado de los niños tenemos que estar alerta y educarnos sobre este tema pues no podemos pecar por ignorantes, cuando ya estemos viviendo las consecuencias irremediables de un reto, con un hijo hospitalizado, o el miedo de saber que nuestra niña está siendo acosada por un depredador que vio un video de ella exhibiéndose en internet. Nosotros somos los llamados a protegerlos y a enseñarles los límites y peligros de ese mundo que para ellos es tan atractivo.